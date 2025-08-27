Кольцо Тейлор Свифт за $600 тыс. назвали исключительно редким

27 августа 2025, 15:02

Трэвис Келси подарил Тейлор Свифт обручальное кольцо с бриллиантом за $600 тысяч

Трэвис Келси и Тейлор Свифт (Фото: Instagram* / @taylorswift)

Игрок NFL Трэвис Келси преподнёс своей возлюбленной, Тейлор Свифт, по-настоящему уникальное обручальное кольцо, которое, по словам экспертов, идеально подчёркивает индивидуальность певицы. В разговоре с RadarOnline.com ювелирный специалист рассказал, чем именно выделяется это украшение.







«Бриллианты старой огранки всегда были желанными и труднодоступными, но это кольцо, возможно, сделает их еще более редкими», – отметил Ронни Агаме, владелец Universal Diamonds в Атланте, комментируя выбор камня.