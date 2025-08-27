Кольцо Тейлор Свифт за $600 тыс. назвали исключительно редким
Трэвис Келси подарил Тейлор Свифт обручальное кольцо с бриллиантом за $600 тысяч
Игрок NFL Трэвис Келси преподнёс своей возлюбленной, Тейлор Свифт, по-настоящему уникальное обручальное кольцо, которое, по словам экспертов, идеально подчёркивает индивидуальность певицы. В разговоре с RadarOnline.com ювелирный специалист рассказал, чем именно выделяется это украшение.
«Бриллианты старой огранки всегда были желанными и труднодоступными, но это кольцо, возможно, сделает их еще более редкими», – отметил Ронни Агаме, владелец Universal Diamonds в Атланте, комментируя выбор камня.Свифт продемонстрировала кольцо крупным планом в одном из снимков с помолвки, опубликованных 26 августа в запрещённой социальной сети. В тот же день она сообщила, что после двух лет отношений они с Келси решили пожениться.
Ронни Агаме также подчеркнул исключительность украшения и добавил, что бриллиант весом от восьми до десяти карат может стоить от 400 000 до 600 000 долларов.