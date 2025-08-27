Слава откровенно о предательствах Анатолия Данилицкого

27 августа 2025, 13:55

Слава поделилась болезненными подробностями отношений с Анатолием Данилицким

Слава (Фото: Instagram* / @nastya_slava)

В жизни певицы Славы наступил новый этап — после того как она объявила о поиске нового мужчины, артистка неожиданно заговорила о прошлом и раскрыла непростые моменты личной жизни.





Как рассказала исполнительница, её многолетние отношения с гражданским мужем Анатолием Данилицким были далёки от гармонии. Слава заявила, что, пока она находилась в разъездах и занималась карьерой, её партнёр предпочитал проводить время с молодыми девушками. Более того, артистка не исключает, что у него могла быть ещё одна семья.



Откровенно говоря о пережитом, певица также призналась, что и сама не была идеальной.





«Я тоже не святая. Все знают, в каком клубе я тусуюсь и как снимаю свою боль. В основном тоже от определённых отношений несправедливых», — сказала Слава.