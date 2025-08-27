«Ради поддержки друзей»: Продюсер Леонтьева раскрыл правду о возвращении артиста
Продюсер заявил, что Валерий Леонтьев не вернется на большую сцену
Продюсер Павел Рудченко прокомментировал выступление Валерия Леонтьева на гала-концерте «Новой волны» в Казани. Рудченко заявил, что артист не планирует возвращаться к активной концертной деятельности. Слова продюсера приводит WHOOPEE.ru.
Как сообщил Рудченко, участие Леонтьева в фестивале было разовым мероприятием.
«Он не собирается ездить с гастролями по стране. Вот эти разовые выступления для поддержания своих друзей — здесь мы можем его видеть в дальнейшем», — сообщил Павел.Продюсер отметил, что в будущем поклонники могут ожидать лишь эпизодических выступлений артиста, но не полноценных гастролей. В ряде публикаций также отмечается, что организация выступлений артиста сопряжена со значительными затратами, что, в частности, подтверждается условиями его размещения в Казани во время фестиваля.
