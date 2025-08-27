«Ради поддержки друзей»: Продюсер Леонтьева раскрыл правду о возвращении артиста

27 августа 2025, 15:20

Продюсер заявил, что Валерий Леонтьев не вернется на большую сцену

Валерий Леонтьев (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал выступление Валерия Леонтьева на гала-концерте «Новой волны» в Казани. Рудченко заявил, что артист не планирует возвращаться к активной концертной деятельности. Слова продюсера приводит WHOOPEE.ru.





Как сообщил Рудченко, участие Леонтьева в фестивале было разовым мероприятием.

«Он не собирается ездить с гастролями по стране. Вот эти разовые выступления для поддержания своих друзей — здесь мы можем его видеть в дальнейшем», — сообщил Павел.

