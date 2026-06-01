«Я не хочу в это лезть»: Киркоров и Долина молчали, а Успенская раскрыла тайну. Почему пропал со сцены Николай Басков
Народный артист России и бессменный «натуральный блондин» эстрады Николай Басков изменился до неузнаваемости. Поправился, сник, двигается тяжело. В последнее время в шоу-бизнесе словно установилось негласное табу: коллеги уклоняются от вопросов о нём, а близкие друзья отделываются короткими фразами. Что на самом деле происходит с одним из самых ярких голосов российской сцены и почему состояние Николая Баскова вызывает столько вопросов, читайте в материале «Радио 1».
Дистанция как метод: тревожные снимки и шокированные комментаторыОсенью 2026 года в сеть попали кадры Николая Баскова, которые встревожили поклонников. Раньше шоумен гордился физической формой и тратил на уход за собой огромные деньги. Теперь его почти не узнать. По словам комментаторов, редкие снимки с мероприятий фиксируют опухшее лицо, тяжёлую пластику.
«Надулся», «Я его вообще не узнала», «То ли с филлерами переборщил, то ли с углеводами», «А мне показалось, что с почками проблемы — одутловатость, а не жир», — пишут фанаты в соцсетях.Некоторые подписчики разглядели на кадрах, что стоять подолгу на сцене артисту трудно — они отмечают неестественную позу и скованность движений. В комментариях также пишут, будто телевизионщики получили установку снимать певца только издалека или со спины.
Тело как расходник: цена трудаВ эфире программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» Басков рассказал, что причиной резкого набора веса стали не диеты или образ жизни, а последствия давней травмы. Из-за перфекционизма Николай слишком быстро вернулся к плотному графику, игнорируя острую боль.
Чтобы продолжать выступать, певец месяцами принимал мощные гормональные препараты. Лекарства снимали симптомы, но нанесли удар по организму: задержка жидкости спровоцировала стремительный набор веса. В такой ситуации обычные диеты бессильны — речь идёт не о последствиях переедания, а о серьёзном медицинском нарушении, требующем профессионального лечения.
Как шоу-бизнес отреагировал на изменения в жизни БасковаВ мае 2026 года в шоу-бизнесе словно установилось негласное табу на обсуждение здоровья Николая Баскова. Даже коллеги уклоняются от комментариев. Журналисты на премии «Золотой граммофон» попытались узнать о состоянии Баскова у его близкого друга Филиппа Киркорова, но тот буквально пробежал мимо, бросив на ходу: «Я не знаю, я не в курсе». Немногословной оказалась и Лариса Долина. На вопрос о Баскове она ответила: «Я даже не хочу в это лезть... Мне кажется, странно такие вопросы задавать». Сам золотой голос эстрады, по свидетельствам очевидцев, изменил своим привычкам. Если раньше главный тенор страны был душой компании, то теперь после выступления он сразу ушёл за кулисы, избегая общения.
Признание Баскова, опровержение директора и тёплые слова УспенскойНа данный момент ситуация выглядит иначе. Сейчас здоровье артиста в норме — лишний вес исчез, и он снова выглядит безупречно. Ещё в феврале 2026 года в эфире программы «Жизнь и судьба» сам Басков признавался в своём недуге. Однако уже в мае концертный директор натурального блондина опроверг слухи о проблемах со здоровьем, заявив в комментарии для Пятого канала: «Информация о том, что Николай не выходит на связь, — это бред. Николай в порядке, постоянно на связи». Любовь Успенская тоже решила не оставаться в стороне.
«Николай такой человек, который никогда не сдаётся. У него была сложная жизнь, он пережил операцию. Мы все очень переживали, боялись за его здоровье, но Коля победил болезнь, Коля вернулся в строй», — сказала певица изданию «СтарХит».Слова представителя Николая и коллеги по сцене подтверждаются плотным гастрольным графиком певца. На конец мая — начало июня 2026 года у народного артиста РФ запланированы концерты в Ставрополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте, а на 9 июня — выступление в московском Театре Эстрады. Кроме того, 13 мая стало известно о выходе его новой совместной песни с певицей Мари Краймбрери.