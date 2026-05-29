Тайная беременность и связь с Демисом Карибидисом: национальность звезды Comedy Club Марины Кравец и имя её настоящего мужа
Её долго называли главной женщиной в Comedy Club. Она прошла путь от ленинградского детства и студенческого КВН до громких телепроектов, музыкальных хитов. Как одна из самых востребованных звёзд ТНТ — Марина Кравец — едва не отказалась от сцены, через что прошла после первых родов и какие отношения ее связывают с Демисом Карибидисом, читайте в материале «Радио 1».
Ленинградское детство: Семья, корни и первые мечтыМарина Кравец родилась 18 мая 1984 года в Ленинграде в простой семье: отец работал слесарем, мать — бухгалтером. Будучи младшим ребёнком в семье, где росли ещё два брата, и обладая яркой внешностью благодаря смешению еврейских и якутских корней, она с детства тянулась к сцене. Марина пела, занималась вокалом с частными педагогами, танцевала и активно играла в школьном КВН. Несмотря на поступление на филологический факультет и диплом преподавателя русского языка для иностранцев, тяга к творчеству оказалась сильнее выбранной профессии. После вуза, начав с подработки секретарём и промоутером, Кравец полностью посвятила себя искусству. Профессиональный путь будущей знаменитости начался с КВН: от студенческой команды «Простофилы» юмористка перешла в сборную Московской финансово-юридической академии, а затем стала участницей команды «Факультет журналистики». Параллельно развивалась и медийная карьера: Марина начала вести утреннее шоу «Полный вперёд» на «Радио Рокс», сотрудничала с петербургским коллективом «Муки Тво» и позже стала солисткой группы «НестройБанд».
Идеальная «семья»: как Карибидис и Кравец стали главной парой юмораТелевизионный путь Марины Кравец начался в 2008 году, когда по приглашению Натальи Еприкян она вошла в женское шоу «Made in Woman», который впоследствии переименовали в «Камеди Вумен», исполняя роль фрау Марты. Однако роли в одном амплуа быстро утомили Кравец, и артистка решила сменить творческую площадку.
В июле 2011 года Марина переехала в Москву, где её карьера на радио быстро пошла вверх. Сначала Петербурженка вела ночную программу «Первый отряд» на «Маяке», а спустя год вместе с командой перешла на Comedy Radio. В это же время Кравец нашла своё место в мужском коллективе «Comedy Club», куда попала после дебютной музыкальной сценки «Хоп, мусорок». Уже через год она стала резидентом проекта, долгое время оставаясь единственной девушкой в составе.
Настоящий успех пришёл благодаря совместным номерам с Семёном Слепаковым**, Андреем Авериным, Зурабом Матуа и Дмитрием Сорокиным. Их скетчи «Богиня дискотеки», «Про дедушку» и «Зая в Дубаях» быстро разошлись на цитаты и стали визитной карточкой артистки.
Позже зрители высоко оценили парные выступления юмористки с Тимуром Батрутдиновым, отличающиеся тонкой иронией, а также постоянный дуэт с Демисом Карибидисом. Их удачный сценический образ супружеской пары в 2023 году полюбился публике и вызвал бурю положительных эмоций.
Ювелирка, маркетплейс и Лолита: неожиданные грани амбассадора КравецТворческая биография Марины Кравец не ограничивается юмором: за последнее десятилетие она успешно проявила себя в самых разных жанрах. Артистка снималась в сериалах: «Супер Олег» и «Zомбоящик», озвучивала мультфильмы «Махни крылом» и «Кролик Питер», а также подарила голос персонажу комедии «Жених» с Сергеем Светлаковым. В марте 2021 года зрители узнали её в образе Солнца в шоу «Маска», а в январе 2023-го она вместе с Гариком Мартиросяном запустила на ТНТ проект «Конфетка», где звёзды исполняют песни неизвестных артистов. Музыкальная карьера Кравец также продолжается: в 2023 году она выпустила сингл и клип «Ты со мной или нет» с DJ SMASH. В кино Марина воплотила роль известной певицы в российской адаптации мелодрамы «Постучись в мою дверь в Москве».
А к Новому 2023 году сыграла Зину, жену Шурика (в исполнении Демиса Карибидиса), в комедии «Иван Васильевич меняет всё!». Параллельно с творческими проектами артистка развивает сотрудничество с брендами: она стала лицом ювелирной коллекции Sokolov Premium, снявшись в рекламе к 30-летию марки вместе с Лолитой Милявской, а в 2024 году получила статус амбассадора маркетплейса Ozon.
Сутки между страхом и счастьем: что пережила Кравец после родовАркадий Водахов и Марина Кравец познакомились ещё в институте: оба учились на филфаке и выступали в одной команде КВН «Простофилы». Дружба постепенно переросла в чувства, и, приняв непростое решение покинуть любимый Петербург, пара переехала в Москву. В 2013 году, когда карьера пошла в гору, они официально оформили отношения, вернувшись для этого в родной город. В столице их профессиональные пути развивались параллельно: Марина вела эфиры на радио, а Аркадий, начав с должности креативного продюсера, дорос до генерального директора канала ТНТ. Личная жизнь пары долгое время была скрыта от посторонних глаз.
О том, что Марина ждёт ребёнка, поклонники узнали из её поста в соцсетях уже после рождения дочери Ники в апреле 2020 года. Малышка появилась на свет на два месяца раньше срока и провела сутки в реанимации, но, к счастью, всё закончилось благополучно. В марте 2024 года в семье родилась вторая дочь, которую назвали Лерой. Поскольку ребёнок появился в год Дракона, Марина с юмором отмечает, что теперь она официально может называть себя «матерью дракона».