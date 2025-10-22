«Это был крайний срок»: Симоньян вышла на связь после первой химиотерапии и развеяла мифы о своем диагнозе

22 октября 2025, 02:50

Симоньян прошла первую химиотерапию и опровергла ложные слухи о ее диагнозе

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что прошла первую химиотерапию. Она отложила первый сеанс для участия в юбилейных мероприятиях RT. О своем текущем состоянии Симоньян написала в личном Telegram-канале, заодно опровергнув неверные слухи о ее диагнозе.





Публикация появилась в соцсетях журналистки в ночь с 21 на 22 октября. В первую очередь она поблагодарила всех, кто беспокоится и молится за нее.



Симоньян объяснила, что перенесла начало лечения на максимально возможный срок, поскольку очень хотела присутствовать на торжестве в честь 20-летия любимого телеканала. Президент РФ Владимир Путин также поздравил коллектив со знаменательной датой и выразил Маргарите свою поддержку.



Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)



«К тому же должно было всяко пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь. Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», — добавила Симоньян.

«Ни с какой жизнью я не прощаюсь каждое утро, и никто из моих друзей не мог этого сказать. (...) Сегодня занималась спортом, как велели врачи. И писала книгу. Завещание на детей не составляю, поскольку мои наследники и так - мои дети. Как-нибудь разберутся, надеюсь», — добавила она.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)



«У меня не 3 стадия, а 1-2, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может — по Его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли», — написала в конце Симоньян.