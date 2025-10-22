«Это был крайний срок»: Симоньян вышла на связь после первой химиотерапии и развеяла мифы о своем диагнозе
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что прошла первую химиотерапию. Она отложила первый сеанс для участия в юбилейных мероприятиях RT. О своем текущем состоянии Симоньян написала в личном Telegram-канале, заодно опровергнув неверные слухи о ее диагнозе.
Публикация появилась в соцсетях журналистки в ночь с 21 на 22 октября. В первую очередь она поблагодарила всех, кто беспокоится и молится за нее.
Симоньян объяснила, что перенесла начало лечения на максимально возможный срок, поскольку очень хотела присутствовать на торжестве в честь 20-летия любимого телеканала. Президент РФ Владимир Путин также поздравил коллектив со знаменательной датой и выразил Маргарите свою поддержку.
«К тому же должно было всяко пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь. Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая», — добавила Симоньян.Слухи о том, что журналистка или кто-то в ее окружении догадывался о диагнозе Симоньян еще в июле — неправда. Про него она узнала лишь 1 сентября, когда собиралась проверить межреберную невралгию. Она совсем не ожидала услышать, что у нее онкологическое заболевание.
«Ни с какой жизнью я не прощаюсь каждое утро, и никто из моих друзей не мог этого сказать. (...) Сегодня занималась спортом, как велели врачи. И писала книгу. Завещание на детей не составляю, поскольку мои наследники и так - мои дети. Как-нибудь разберутся, надеюсь», — добавила она.Глава RT проходит лечение в муниципальной больнице по ОМС, оно полностью бесплатное. Никакие миллионы она на химию не тратит, и ей диагностировали вовсе не третью стадию рака.
«У меня не 3 стадия, а 1-2, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может — по Его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли», — написала в конце Симоньян.