Жену рэпера Pharaoh из «Битвы Экстрасенсов» заподозрили в беременности
Звезду шоу «Битвы Экстрасенсов» и жену рэпера Pharaoh Соню Егорову заподозрили в беременности. Об этом сообщает PEOPLETALK.
Егоровой снова приписывают статус будущей матери, но на этот раз у поклонников исполнителя и ясновидящей есть веские основания для подозрений. Во время концерта Pharaoh многие заметили, что живот Сони значительно округлился и приобрел форму, характерную для беременности. Кроме того, весной этого года она добровольно покинула шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» по личным причинам.
Напомним, впервые слухи о том, что Глеб Голубин, известный как рэпер Pharaoh, и Соня Егорова ждут ребенка, появились в марте этого года. Однако ни экстрасенс, ни рэпер пока не подтвердили эту информацию. Влюбленные состоят в браке с 2023 года.
