«Вгоняет в тоску»: Успенская призналась, что ненавидит свой хит «Кабриолет»
Певица Любовь Успенская заявила, что некоторые песни из её репертуара ей не нравятся.
В интервью Общественной Службе Новостей Успенская рассказала о композиции «Кабриолет», которая принесла ей популярность в жанре русского шансона.
Певица отметила, что никогда не испытывала восторга от этой песни. Поэт Игорь Резник и композитор Гари Голд написали её специально для неё.
«Я прославилась благодаря ей, но я категорически не могу сегодня её исполнять. Она меня вгоняет в тоску. Кроме того, с этой песней связано много неприятных воспоминаний, в которые я бы сейчас не хотела погружаться», — пояснила артистка.Успенская сообщила, что сейчас работает над новыми песнями. Она сама участвует в их создании и планирует представить эти композиции слушателям в ближайшее время.