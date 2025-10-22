«Вгоняет в тоску»: Успенская призналась, что ненавидит свой хит «Кабриолет»

22 октября 2025, 10:53

Любовь Успенская объяснила, почему больше не исполняет песню «Кабриолет»

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская заявила, что некоторые песни из её репертуара ей не нравятся.





В интервью Общественной Службе Новостей Успенская рассказала о композиции «Кабриолет», которая принесла ей популярность в жанре русского шансона.



Певица отметила, что никогда не испытывала восторга от этой песни. Поэт Игорь Резник и композитор Гари Голд написали её специально для неё.

«Я прославилась благодаря ей, но я категорически не могу сегодня её исполнять. Она меня вгоняет в тоску. Кроме того, с этой песней связано много неприятных воспоминаний, в которые я бы сейчас не хотела погружаться», — пояснила артистка.