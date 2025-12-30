«Я не Саша!»: Екатерина Шпица объяснила, почему её путают с Бортич

30 декабря 2025, 11:21

Екатерина Шпица рассказала, что ее часто путают с Сашей Бортич

Саша Бортич (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Несмотря на очевидные внешние различия, Екатерину Шпицу фанаты часто принимают за другую известную актрису — Александру Бортич.





В беседе с Георгием Иващенко на «Радио 1» Шпица объяснила, почему такое сравнение её удивляет, и поделилась, как обычно выходит из неловких ситуаций. Сама актриса искренне не понимает причин такой путаницы.

«Стабильно у меня есть соблазн раздать автографы за Сашу Бортич. Но я не понимаю, почему. Очень приятно сравнение с Сашей. Но Саша блондинка, а я почти шатенка. У Саши довольно большие голубые глаза, у меня довольно узкие серо-зелёные. У нас разные носы, разный рот. Саша меня выше, но на экране это непонятно, так что этот критерий можно исключить. Но в целом, мне кажется, мы до такой степени разные люди», — отметила Шпица.

Екатерина Шпица (Фото: Радио 1)

«Если я не ошибаюсь, Мэтт Дэймон с Марком Волбергом договорились, что они не будут расстраивать поклонников и станут раздавать автографы друг за друга, если к ним будут обращаться... Мне всё-таки не хочется ни отбирать у Саши её лавры, ни лишаться своих. И есть у меня эта внутренняя черта отстаивания собственной оригинальности, уникальности, чего я желаю и другим людям. Поэтому обычно я честно говорю, очень приятно, но я не Саша», — объяснила свою позицию Шпица.