26 марта 2026, 17:59

Юрий Стоянов (фото: Instagram* / stoyanovshow)

Народный артист РФ Юрий Стоянов известен миллионам зрителей как блестящий актер театра и кино. Однако недавно он открыл новую грань своего таланта: на всех популярных музыкальных площадках вышел его альбом «Селфи», состоящий из восьми авторских песен в жанре романса. В преддверии творческого вечера-концерта, который состоится в марте, Юрий Стоянов в интервью KP.RU рассказал о том, что вдохновляет его на творчество, о любви к семье и о том, как не пропустить самое важное в беге времени. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание «У любви нет формулы» О времени и песне «когда-нибудь» О женщинах, маме и главном мужском сожалении Рецепт счастья и прощание со «Смоленскими вампирами»

«У любви нет формулы»

«Первое — уважение друг к другу. Второе — чувство юмора: без него вообще нечего делать ни в браке, ни в каких отношениях», — подчеркнул артист.

О времени и песне «когда-нибудь»

«Но есть одна ловушка: если ты все время работаешь, пашешь, то иногда можно просто пропустить саму жизнь, ради которой, собственно, и работаешь», — поделился Стоянов.

О женщинах, маме и главном мужском сожалении

«Я благодарен маме за то, что она мне ее привила. При этом она была невероятно нежным человеком. Она меня безумно любила — и это была взаимная любовь, совершенно безусловная», — рассказал Стоянов.

«Когда мы молодые, нам кажется, что родители будут всегда. Это такая иллюзия, с которой потом мы прощаемся. Я, конечно, старался поделиться с отцом всем, что со мной происходит: показать ему свои работы, рассказать о спектаклях. Но вот такого отцовского "ну, все нормально, я доволен, у тебя получается" — я не услышал и не дал для этого повода», — сказал артист.

Рецепт счастья и прощание со «Смоленскими вампирами»

«Я вырос в семье, в которой домашнее вино делалось всегда, потому что было 30 кустов винограда. И поскольку оно было общедоступным и стояло на столах в графинах, его можно было попробовать и убедиться, что это очень не вкусно. То есть не было такого изначального табу — выпьешь и умрешь. Попробуй и пойми, что это невкусно. Ну а дальше, у меня нет прямо стопроцентного запрета на алкоголь. Просто в свое время я понял: если выпьешь — тебе неплохо, а если не выпьешь — тебе хорошо. Вот и все, весь рецепт», — поделился он.

«Просто с годами ты понимаешь, что роскошь — это не сабантуи, не веселые компании, не тусовка. Настоящая роскошь — это покой. Покой с близкими и дорогими тебе людьми», — сказал артист.



«Выгляжу я там ужасно — и напоминаю, что там практически нет грима. Но расческа и длинные ногти делают удивительные вещи с лицом человека и с его внешностью. Для меня вообще это очень теплая и личная история. Самые лучшие воспоминания, и главное — это то, что, играя киносемью по сценарию, мы ею действительно стали в реальности», — поделился Стоянов.