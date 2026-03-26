«Я не услышал папиного "молодец"»: Юрий Стоянов впервые рассказал о скрытой трагедии в семье, женщинах и причинах отказа от алкоголя
Народный артист РФ Юрий Стоянов известен миллионам зрителей как блестящий актер театра и кино. Однако недавно он открыл новую грань своего таланта: на всех популярных музыкальных площадках вышел его альбом «Селфи», состоящий из восьми авторских песен в жанре романса. В преддверии творческого вечера-концерта, который состоится в марте, Юрий Стоянов в интервью KP.RU рассказал о том, что вдохновляет его на творчество, о любви к семье и о том, как не пропустить самое важное в беге времени. Подробнее — в материале «Радио 1».
«У любви нет формулы»Новый альбом актера — это сборник глубоких, философских песен. Особое внимание слушателей привлекла композиция «Сто поцелуев» со строчкой: «У любви особая химия, только вот формулы нет у любви». Отвечая на вопрос о том, какие компоненты необходимы для долгого и счастливого брака, Стоянов с присущим ему юмором заметил, что если бы такая формула существовала, люди покупали бы её в аптеке. По его мнению, любовь устроена сложнее и держится на простых, но обязательных вещах.
«Первое — уважение друг к другу. Второе — чувство юмора: без него вообще нечего делать ни в браке, ни в каких отношениях», — подчеркнул артист.Он добавил, что важно каждое утро заново выбирать своего человека, сохранять взаимный интерес, иначе «химия быстро превращается в физику».
О времени и песне «когда-нибудь»Другая песня, «Когда-нибудь», задевающая тему быстротечности жизни и несбывшихся обещаний, имеет для Стоянова особый подтекст. Он признался, что помнит детские обещания из прошлого, когда заветное «когда-нибудь» казалось вечным. Эта песня — еще и о том, как важно не откладывать свои мечты.
Говоря о том, спасает ли работа от меланхолии, актер ответил утвердительно: плотный график и занятость действительно не оставляют времени сидеть у окна и хандрить. Однако тут же предостерег от обратной стороны медали.
«Но есть одна ловушка: если ты все время работаешь, пашешь, то иногда можно просто пропустить саму жизнь, ради которой, собственно, и работаешь», — поделился Стоянов.По его словам, актеры редко останавливаются добровольно — их обычно останавливает сама жизнь.
О женщинах, маме и главном мужском сожаленииНа вопрос о том, для какой аудитории написаны песни, артист ответил с улыбкой, что альбом получился «для всех и каждой». Он пояснил, что в разном возрасте умел объясняться в любви, а в его жизни всегда было много женщин. Причем дома его окружают представительницы четырех поколений: жена и три дочки. Самой старшей 37 лет, а младшей — 22 года. Благоадря этому, по словам артсита, он умеет общаться с разными поколениями. С молодыми он говорит о выборе и смелости быть собой, с ровесницами — о памяти и смыслах.
Особенно тепло Юрий Николаевич вспоминал свою маму, Евгению Леонидовну. Она была филологом по образованию и воспитала в сыне ироничное отношение к себе, что он считает важнейшим качеством.
«Я благодарен маме за то, что она мне ее привила. При этом она была невероятно нежным человеком. Она меня безумно любила — и это была взаимная любовь, совершенно безусловная», — рассказал Стоянов.Он счастлив, что успел создать для мамы комфортные условия и немного показать ей мир. Юрий добавил, что во мном стал актром благодаря ей, так как она всегда его поддерживала.
Одной из самых пронзительных тем интервью стала память об отце, Николае Георгиевиче, враче-гинекологе, ушедшем из жизни в 1993 году. Актер с горечью отмечает, что отец вложил в его становление огромные душевные и материальные ресурсы, но не застал даже первых признаков его успеха. Главная боль артиста заключается в том, что он так и не услышал слов отцовского одобрения
«Когда мы молодые, нам кажется, что родители будут всегда. Это такая иллюзия, с которой потом мы прощаемся. Я, конечно, старался поделиться с отцом всем, что со мной происходит: показать ему свои работы, рассказать о спектаклях. Но вот такого отцовского "ну, все нормально, я доволен, у тебя получается" — я не услышал и не дал для этого повода», — сказал артист.Это чувство невыполненного долга перед родителем и осознание хрупкости жизни остаются для него незаживающей раной и сегодня.
Рецепт счастья и прощание со «Смоленскими вампирами»Супруга Юрия Стоянова, Елена, которая также является его директором, бережет его график, стараясь предусмотреть время для отдыха. Что касается здоровых привычек, актер признался, что много лет не употребляет алкоголь.
«Я вырос в семье, в которой домашнее вино делалось всегда, потому что было 30 кустов винограда. И поскольку оно было общедоступным и стояло на столах в графинах, его можно было попробовать и убедиться, что это очень не вкусно. То есть не было такого изначального табу — выпьешь и умрешь. Попробуй и пойми, что это невкусно. Ну а дальше, у меня нет прямо стопроцентного запрета на алкоголь. Просто в свое время я понял: если выпьешь — тебе неплохо, а если не выпьешь — тебе хорошо. Вот и все, весь рецепт», — поделился он.Отдельной темой стала любовь артиста к гитарам, с которыми он не расстается уже около 50 лет. Стоянов признался, что это опасное увлечение: каждая новая гитара кажется последней, но только до следующей. Несмотря на наличие похожих моделей, он часто чувствует, что без конкретной гитары буквально «невозможно жить дальше», из-за чего его супруга в шутку предлагает ему переключиться на барабаны.
Артист объясняет свою страсть тем, что универсальных инструментов не существует: у каждой гитары свой характер и уникальные обертоны, которые напрямую влияют на будущую песню. Тем не менее, его отдых не ограничивается музыкой — он находит покой в тишине, книгах, кино и работе в собственной столярной мастерской, где любит что-то мастерить или чинить своими руками.
«Просто с годами ты понимаешь, что роскошь — это не сабантуи, не веселые компании, не тусовка. Настоящая роскошь — это покой. Покой с близкими и дорогими тебе людьми», — сказал артист.Завершая разговор, Юрий Стоянов не мог не вспомнить о роли деда Славы в сериале «Вампиры средней полосы», которая, по его словам, стала для него переломной и помирила с собственным возрастом.
«Выгляжу я там ужасно — и напоминаю, что там практически нет грима. Но расческа и длинные ногти делают удивительные вещи с лицом человека и с его внешностью. Для меня вообще это очень теплая и личная история. Самые лучшие воспоминания, и главное — это то, что, играя киносемью по сценарию, мы ею действительно стали в реальности», — поделился Стоянов.Актер отмечает, что их дружба стала редким исключением для киноиндустрии, где отношения обычно заканчиваются вместе со съемками. Несмотря на специфику профессии, им удалось не просто разойтись после финального кадра, а сохранить тесную связь и постоянное общение.