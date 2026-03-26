Достижения.рф

«Никто не выбирал Джейкоба»: Паттинсон развеял миф «Сумерек»

Роберт Паттинсон высказался о противостоянии Эдварда и Джейкоба
Роберт Паттинсон и Зендея (Фото: Instagram* / @voguemagazine)

Роберт Паттинсон поделился неожиданным мнением о культовом противостоянии в саге «Сумерки». Во время интервью с Зендеей актёру задали классический вопрос: «Команда Эдварда или команда Джейкоба?».



Зендея выбрала Эдварда, тогда как журналистка призналась в симпатии к Джейкобу. Однако сам Паттинсон с иронией отметил, что в реальности никакого серьёзного выбора не существовало.

По его словам, разделение на «команды» было скорее продуманным маркетинговым ходом, направленным на продвижение фильмов и поддержание интереса аудитории.

Так, актёр намекнул, что культовое соперничество между персонажами было во многом искусственно создано ради популярности франшизы.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0