«Я отвечаю за свои слова»: Гордон раскрыла детали лечения и тяжёлого диагноза Лерчек

Катя Гордон заявила, что Лерчек не давали лечиться несмотря на сильные боли

В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv Катя Гордон прокомментировала ситуацию с лечением блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина).





Она опровергла распространённые заявления о том, что Лерчек якобы предоставляли возможность проходить терапию. Гордон настаивает, что лично видела ходатайство Валерии Чекалиной с просьбой направить её в профильный медицинский центр из-за острых болей.





«Друзья, я отвечаю за свои слова и за их последствия. Вам врут, когда говорят, что ей разрешали проводить лечение. Я видела, и у меня есть ходатайство от Валерии Чекалиной с просьбой, ссылаясь на острые боли, отправить её в профильный медицинский центр», — рассказала Катя.

«Я ей буду помогать во всём и уже помогаю, абсолютно безвозмездно. Диагноз её, к сожалению, вот такой вот тяжёлый», — заявила она.