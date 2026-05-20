«Я к тебе буду относиться хуже»: трагедия в семье и громкий скандал. Как жена Ивана Абрамова отреагировала на его заявление про измену?
Юморист с дипломом МГИМО, знаток синтезатора и мастер мягкой иронии — Иван Абрамов занял свою нишу в российском стендапе благодаря уникальному стилю, музыкальному таланту и интеллигентному чувству юмора. Его отличают самоирония, скромность и способность говорить на сложные темы без пошлости. 21 мая комику исполняется 40 лет. Какую личную трагедию он пережил и в каком громком скандале замешан — в материале «Радио 1».
Биография Ивана Абрамова: детство и юностьИван Абрамов родился 21 мая 1986 года в Волгограде, однако уже через год семья перебралась в подмосковное Одинцово. Родители, по словам самого Ивана, были эмоциональными, но добрыми людьми. Воспитанием занималась вся семья: мама и папа учили хорошим поступкам, бабушка и дедушка приучали к труду на даче, а старший брат — к достоинству даже в поражении.
В детстве Иван был полноватым, носил брекеты и страдал от акне. В одинцовской гимназии его дразнили, но он учился отвечать на подколы с юмором, не теряя достоинства. Именно тогда и проявился его талант к самоиронии.
Учился в музыкальной школе по классу фортепиано, а после гимназии метил в ГИТИС, но по настоянию отца поступил в МГИМО, где получил экономическое образование. Несмотря на диплом престижного вуза, работать по специальности не захотел.
«Отказ от профессии не предполагает отказ от знаний», — говорил Иван, подчеркивая, что полученные в вузе языки, экономика и география стали основой его мировоззрения.
«Я тогда просто играл в FIFA. А мама уже умерла»Когда Ивану было всего 14 лет, его жизнь разделилась на «до» и «после». Несчастный случай унес жизнь его мамы. Это произошло внезапно и навсегда изменило не только самого Ваню, но и всю его семью.
По словам Ивана, о случившемся ему сообщил не отец, а дедушка, позвонивший из Волгограда. В тот момент подросток был дома и играл в FIFA-2000. Он вспоминает, что даже не сразу придал значение словам деда — мать ранее уже дважды попадала в ДТП, и тогда всё обходилось. Но в этот раз было иначе: отец не отвечал на звонки, а номер матери оказался недоступен.
«Маме было 39 лет... Вечером папа пришел домой. Вместе с ним — дядя Толя, его друг детства. Я: "Где моя мама?!" А дядя Толя говорит: "Мама погибла"... Папа ревел, как ребенок. Я боялся, что он сойдет с ума. Поэтому сам не мог нормально поплакать. Мне так было страшно за него. Я решил, что буду следить, чтобы с ним ничего не случилось. И будто закрылся внутри. А утром проснулся и понял, что это не сон», — вспоминал комик.
Потеря матери не только стала ударом, но и усилила ощущение одиночества. Отношения с братом были напряжёнными, с отцом — отстранёнными. Иван признаётся, что с матерью у него была особая связь, он воспринимал её не только как родителя, но и как друга.
«Я понял: я сирота. Остался один», — говорит он.
Первые шаги в юморе: КВН, Stand Up и музыкальный стильВпервые на сцену Иван вышел еще в школьном КВНе. Уже в университете возглавил команду «Парапапарам», с которой прошёл путь от чемпионов Премьер-лиги в 2009 году до финала Высшей лиги в 2013-м.
«С детства я изображал других людей… конечно, о моем таланте знали в школе, я пародировал и одноклассников, и учителей», — рассказывал он в интервью «Газете.Ru».В 2014 году Иван начал выступать в проекте Stand Up на ТНТ. Его стиль быстро заметили и окрестили «интеллигентным стендапом с музыкальным уклоном». Иван выступал с синтезатором, делал пародии на музыкальные стили и телеэфиры, исполнял комические песни собственного сочинения.
«Я единственный из команды шоу окончил МГИМО, а также единственный выпускник этого престижного вуза, начавший работать в стендапе», — шутил Абрамов.Синтезатор — неотъемлемая часть выступлений юмориста.
Концерты и проекты Ивана АбрамоваПервый сольный концерт «Бенефис» Иван дал 30 апреля 2017 года. Он объединил личные истории, культурные наблюдения и музыкальные номера. Абрамов активно гастролировал по России, Беларуси и Грузии, выступал на VK Fest, участвовал в «Импровизации» и «Студии Союз».
На «Открытом микрофоне» в 2020 году стал наставником команды, заменив Славу Комиссаренко. В 2021-м участвовал в масштабном проекте ТНТ «Игра», который, несмотря на обещанный приз в 30 миллионов рублей, был закрыт после нескольких выпусков.
Семья и личная жизнь Ивана АбрамоваИван известен своей скромностью в отношениях и называет себя однолюбом. С женой Эльвирой Гисматуллиной он познакомился в 2008 году через КВН. После шести лет отношений пара сыграла свадьбу во Франции в 2014 году.
В том же году у них родилась первая дочь, а в 2018-м — вторая. Несмотря на разные религии (жена — мусульманка), Иван уважает традиции её семьи, в том числе отказался от свинины.
«Большинство анекдотов про тёщу — это не про меня», — говорил комик.Жена принимает участие в его творчестве и даже появлялась с ним в телеэфирах.
Скандал с Абрамовым и реакция обществаНесколько лет назад Иван оказался в центре общественного внимания из-за высказываний в интервью на канале «Макарена», где пошутил о лишнем весе жены после родов:
«Я сразу сказал: "Я 100% изменю отношение к тебе". Я, возможно, тебе не изменю, типа отомщу за твои дополнительные килограммы, но я к тебе буду относиться хуже… Мужики так созданы, люди так созданы — тебе нравится картиночка», — сказал он.На высказывание негативно отреагировали Ида Галич, Наталья Краснова и Алена Водонаева. Однако главной поддержкой стала реакция жены.
«Зрители просто не поняли юмора и сарказма моего мужа… не тратьте время по чужим домам, недопонимая слова и фразы», — прокомментировала скандал она.Эльвира Абрамова не обиделась на его скандальные слова о том, что он изменил бы к ней отношение, если бы она поправилась. Она публично заступилась за мужа в соцсетях, отметив, что прекрасно знает его характер, не считает его тираном и не воспринимает эти слова всерьез.
Кроме того, она посоветовала хейтерам заниматься своими личными отношениями, подчеркнув, что муж никогда не упрекал ее за лишний вес во время беременностей и их брак держится на любви. Сам комик также отметил, что его слова были лишь шуткой, а не официальным заявлением.
Иван Абрамов сегодняИван продолжает активно выступать на сцене. В январе 2024 года он представил концерт «Мои девочки», в котором приняли участие его жена и дочери. В феврале 2025-го комик отправился в Антарктиду.
«Страшно, что мне так сильно понравится в Антарктиде, что захочется вернуться туда всей семьей… Я люблю путешествовать, но с пингвинами и белыми медведями еще ни разу не встречался», — рассказал Абрамов.Иван Абрамов остаётся представителем современного юмора. Он входит в состав жюри юмористических шоу «Open Mic» и «Money Mic». Также выступает ведущим в проекте «StandUp. Пародии».
Кроме того, он ведет личные цифровые проекты на видеоплатформах, среди которых стабильно выходят «Подкаст Абрамова» и шоу «Родная речь».
Последним выпущенным в сеть видео-сольником Ивана Абрамова является концерт «ХИХАНЬКИ да ХАХАНЬКИ», который вышел в ноябре 2025 года. Сейчас артист гастролирует с концертной программой «Всё из детства». Абрамов называет этот живой тур «концертом-терапией». В нем он разбирает взрослые психологические проблемы сквозь призму детских травм. В сети этой записи пока нет.