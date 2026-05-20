DAVA объяснил, почему они с Мари Краймбрери скрывают дочь от публики

20 мая 2026, 12:39

Давид Манукян (DAVA) и Мари Краймбрери (Фото: Инстаграм*/dava_m)

Давид Манукян и Мари Краймбрери не показывают свою дочь публике, чтобы в будущем она сама выбрала свой путь. Об этом музыкант рассказал в беседе со «СтарХитом» на съемках сериала «Двойная жизнь Ми».





По его словам, они с женой решили не вести ребенка в медиапространство. Рэпер считает, что его дочь должна сама понять, чем хочет заниматься, без влияния профессий родителей. Пара принципиально избегает разговоров о малышке с журналистами и не публикует ее фото или видео в соцсетях.

«Ей нравится то, что делает папа, или ей нравится то, что делает мама. Может, она вообще не захочет — ей ничего из этого не понравится. Поэтому мы выбрали с Мари этот путь», — отметил DAVA.