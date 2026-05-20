Юлия Михалкова о ревности жен коллег из шоу «Уральские пельмени»: «У нас схожие ценности»

20 мая 2026, 05:47

Актриса Михалкова рассказала о ревности жен коллег из шоу «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова (Фото: Instagram* / @mihalkova)

Юлия Михалкова поделилась рабочими моментами во время съемок шоу «Уральские пельмени». В беседе с «КП» она рассказала, как супруги коллег относились к единственной женщине в мужском коллективе.





По словам артистки, поначалу избранницы участников проекта не доверяли ей, а в некоторых моментах присутствовала даженекоторая ревность. Однако со временем женщины лучше узнали Михалкову и изменили свое мнение.



«Возможно, у жен в самом начале и были какие‑то моменты ревности, недоверия. Когда они меня уже узнали, поняли, что мне можно и нужно доверять, что у нас схожие ценности, я не подведу и не предам, они расслабились», — заявила Михалкова.

«От поклонниц иногда отбоя нет, но я как своим каблучком стукну — и сразу же все разбегутся», — добавила звезда.