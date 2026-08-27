«Я разрывался»: почему Валерия Сюткина осуждала вся страна и чем закончился его брак с 18-летней костюмершей
На заре 90-х годов хиты Валерия Сюткина гремели отовсюду, а сам он стал олицетворением стиля, рок-н-ролльной свободы и лёгкой иронии. Но за кулисами жизнь музыканта была куда сложнее сценического образа и напоминала сценарий драматического фильма с крутыми поворотами и нелёгкими решениями. Его работа в «Браво» создала артисту амплуа интеллигентного рокера: безупречные костюмы, красивая манера исполнения и кажущаяся лёгкость на сцене. Но, как это часто бывает, за лоском шоу-бизнеса скрывалась биография, далёкая от идеальной картинки. Как сегодня живёт главный стиляга российской сцены, читайте в материале «Радио 1».
Редкий поступок для мира шоу-бизнеса: как уходил «Король оранжевое лето» от своих жёнДо того как в жизни главного стиляги российской сцены появилась юная Виола, музыкант дважды пытался создать семью. Первый союз, державшийся на искренней вере в совместное будущее, распался в начале 80-х годов. Сюткин выбрал музыку, но за этой романтикой скрывались суровые будни: бесконечные репетиции, отсутствие финансов и полная неопределённость. Отношения не выдержали бытовых трудностей. Итогом этого брака стала дочь Елена и горькое понимание того, какую цену пришлось заплатить за преданность сцене. Второй союз с супругой Людмилой казался гораздо более успешным.
К концу десятилетия больших надежд популярность артиста стремительно росла, и в 1987 году в семье родился сын Максим. Со стороны всё выглядело образцово: карьера на подъёме, в доме звучат детские голоса. Но за этим благополучием скрывалось глубокое внутреннее отчуждение и неспособность быть до конца искренним с самим собой. Брак продлился семь лет. Позже Сюткин признавался, что оба раза уходил из семьи буквально ни с чем, безоговорочно оставляя всё нажитое имущество бывшим жёнам. Для мира шоу-бизнеса, где принято до последнего делить каждую копейку, такой поступок — настоящая редкость.
Маленький эпизод, который стал началом большой историиВ 1993 году Сюткин познакомился с Виолеттой Осмоловской. Эта встреча оказалась судьбоносной. Уроженка Риги перебралась в столицу совсем юной и устроилась работать костюмером в группу «Браво». На тот момент девушке исполнилось всего 18 лет. Вопреки стереотипам о тусовочной жизни, она держалась удивительно скромно и сдержанно, совершенно не стремясь пустить пыль в глаза. Их первый настоящий контакт случился без всякой романтики — в шесть утра, в обычном такси по пути из аэропорта после изматывающих гастролей. Измождённые музыканты задремали на заднем сиденье, и случайное соприкосновение обернулось внезапным поцелуем. Проснувшись, они на несколько секунд замерли в тишине, а затем сделали вид, что ничего не произошло. Этот эпизод мог бы показаться просто случайностью, но именно он стал переломным моментом, после которого скрывать взаимную тягу было уже невозможно. При этом бурного романа не случилось: Виола намеренно сохраняла дистанцию — без кокетства и расчёта на особое положение рядом со знаменитостью. Сюткин позже отмечал в ней редкое для шоу-бизнеса внутреннее достоинство, которое его и покорило. Их разделяли 17 лет, и в реалиях 90-х годов такой союз воспринимался обществом крайне неоднозначно.
С одной стороны, был востребованный артист, у которого дома ждали жена и маленький сын. С другой — юная рижанка, которая уже готовилась к свадьбе и даже подала заявление в ЗАГС с другим мужчиной. Со стороны это казалось готовым сценарием для громкого скандала, а не для долгой и счастливой семейной жизни.
Стабильное будущее против неопределённости: что выбрала ВиолаИх роман развивался не стремительно, а постепенно, через мучительное осознание происходящего. Сюткин признавался, что буквально разрывался между сценой и семьёй: гастроли, софиты — и дом, где ждали жена и маленький сын. А необходимость постоянно лгать изматывала. Для Виолы ситуация оказалась не менее драматичной.
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Её собственная свадьба была уже практически готова: заявление в ЗАГС подано, платье куплено, ресторан забронирован. Отказаться от стабильного и понятного будущего ради отношений с несвободным мужчиной — это был не импульсивный порыв, а осознанный и смелый шаг.
В этой истории девушка рисковала не меньше возлюбленного, сделав ставку на неопределённость вместо гарантированного счастья. Решение признаться жене далось Сюткину непросто — это был не театральный жест, а тяжёлый и честный разговор. Новость стала настоящим ударом для семьи, и отношения обострились до предела. Развод прошёл без публичных скандалов, но безболезненным его назвать было нельзя. Коллеги и близкие артиста осуждали.
Событие, которое выделило Валерия Сюткина даже среди звёздных коллегВалерий Сюткин со своей супругой Виолой вместе уже 33 года. По словам артиста, торжества как такового они не устраивали: просто выбрали удачную дату и оформили брак. Невеста обошлась без классического пышного наряда.
«Нас расписали в ЗАГСе на Бутырской улице 17, 17 числа в 17:00. Потом мы просто поужинали в узком кругу... Было мало свободного от работы времени и много проблем», — приводит слова музыканта «ЭГ».12 марта 1993 года они благодаря помощи друзей сняли однокомнатную квартиру в районе метро «Каховская» и начали жизнь практически с нуля.
«Когда мы туда въехали, я и считаю днём рождения нашей семьи. Дом стоял прямо у метро, и все бомжи собирались в нашем подъезде», — рассказал исполнитель в интервью изданию «7Дней».Повседневная жизнь стала настоящей проверкой для пары. Сцена дарила аплодисменты, а дом требовал тишины и ответственности. Виола сознательно выбрала оставаться за кадром — решение, которое в мире шоу-бизнеса можно считать настоящим подвигом: имея все возможности стать медийной персоной, она почти двадцать лет провела в тени, создавая пространство, куда Сюткин мог возвращаться после гастролей. Не как звезда, а как простой муж и отец. В 1996 году у них родилась дочь Виола-младшая. Музыкант настоял на партнёрских родах, что для эпохи перемен, особенно среди артистов, было настоящей редкостью. Звезда «Браво» признавался, что волновался сильнее, чем предполагал.
Более 30 лет вместе, и всё это время — ни одного скандала: как им это удаётсяС появлением дочери их роман перерос в крепкий союз. Финансовые вопросы и карьера отошли на второй план, уступив место семье. Виола создала надёжный тыл, оградив их жизнь от публичных скандалов. За более чем 30 лет брака их фамилия ни разу не фигурировала в светских хрониках, что для шоу-бизнеса — редкость. При этом супруги никогда не пытались казаться идеальными. Они открыто признаются: в их доме случается много ссор, чаще всего из-за пустяков. Два сильных характера не могут не спорить. Но, по словам Валерия, главное — быстро прощать и не копить обиды. Единственный раз, когда они попытались взять паузу, случился на заре их отношений. После того самого поцелуя в такси Виола целый месяц боролась с чувствами к несвободному мужчине. Но эта борьба лишь убедила молодую женщину: она не может без Валеры. С тех пор супруги больше не устраивали друг другу «перерывов» — ссорятся, мирятся, но всегда остаются вместе.
Долгожданное событие, к которому супруги Сюткины шли не один годОбщение со старшими детьми от предыдущих браков — Еленой и Максимом — было редким, однако Сюткин старался уделять им максимум внимания, несмотря на расстояния и плотный график. Валерий сделал традицией собирать всех своих наследников на больших концертах в Москве. В 2014 году музыкант впервые стал дедушкой — у старшей дочери вокалиста Елены родилась девочка. Для артиста этот статус стал скорее поводом для радости, чем напоминанием о возрасте. А в августе 2020 года в их с Виолой семье произошло поистине долгожданное событие. В 62 года певец снова стал папой — на свет появился сын Лев. Супруги прошли через сложный путь ЭКО, о котором долгое время предпочитали не распространяться, и наконец стали родителями. Появление ребёнка дало главному стиляге российской сцены совершенно новый взгляд на отцовство. Если в молодости король ретро постоянно пропадал на гастролях и строил карьеру, упуская важные моменты взросления старших детей, то теперь певец старается не упустить ни секунды. Разница в возрасте с Виолой со временем просто исчезла как тема для разговоров.
Их союз держится на общих интересах: спорте, поездках к друзьям, бильярде и прогулках. Но главное — это чувство юмора. Бывший солист группы «Браво» может спеть шутливую серенаду или выдать экспромт, а жена всегда поддержит его ироничной улыбкой.