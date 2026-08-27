«Я разрывался»: почему Валерия Сюткина осуждала вся страна и чем закончился его брак с 18-летней костюмершей

27 августа 2026, 18:41

Валерий Сюткин (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

На заре 90-х годов хиты Валерия Сюткина гремели отовсюду, а сам он стал олицетворением стиля, рок-н-ролльной свободы и лёгкой иронии. Но за кулисами жизнь музыканта была куда сложнее сценического образа и напоминала сценарий драматического фильма с крутыми поворотами и нелёгкими решениями. Его работа в «Браво» создала артисту амплуа интеллигентного рокера: безупречные костюмы, красивая манера исполнения и кажущаяся лёгкость на сцене. Но, как это часто бывает, за лоском шоу-бизнеса скрывалась биография, далёкая от идеальной картинки. Как сегодня живёт главный стиляга российской сцены, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Редкий поступок для мира шоу-бизнеса: как уходил «Король оранжевое лето» от своих жён Маленький эпизод, который стал началом большой истории Стабильное будущее против неопределённости: что выбрала Виола Событие, которое выделило Валерия Сюткина даже среди звёздных коллег Более 30 лет вместе, и всё это время — ни одного скандала: как им это удаётся Долгожданное событие, к которому супруги Сюткины шли не один год

Редкий поступок для мира шоу-бизнеса: как уходил «Король оранжевое лето» от своих жён

Маленький эпизод, который стал началом большой истории



Валерий Сюткин с супругой Виолой (Фото: РИА Новости/Петр Чернов)

Стабильное будущее против неопределённости: что выбрала Виола

Он старше на 14 лет, а замуж не зовёт: как живёт и с кем встречается 18-летняя дочь Александра Абдулова Евгения

Событие, которое выделило Валерия Сюткина даже среди звёздных коллег



Валерий Сюткин с супругой Виолой (Фото: Инстаграм* @syutkin_valeriy)

«Нас расписали в ЗАГСе на Бутырской улице 17, 17 числа в 17:00. Потом мы просто поужинали в узком кругу... Было мало свободного от работы времени и много проблем», — приводит слова музыканта «ЭГ».

«Когда мы туда въехали, я и считаю днём рождения нашей семьи. Дом стоял прямо у метро, и все бомжи собирались в нашем подъезде», — рассказал исполнитель в интервью изданию «7Дней».

Более 30 лет вместе, и всё это время — ни одного скандала: как им это удаётся



Валерий Сюткин с супругой Виолой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Долгожданное событие, к которому супруги Сюткины шли не один год