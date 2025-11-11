Популярная телеведущая обнаружила у себя рак благодаря простому методу

11 ноября 2025, 10:43

Британской телеведущей Давине Макколл удалили злокачественную опухоль в груди

Фото: iStock/globalmoments

Известная британская телеведущая Давина Макколл поделилась своей историей о борьбе с раком груди. Она обнаружила заболевание благодаря простому методу — самообследованию молочных желез.





В своем Instagram* она рассказала, что заметила в груди комок, который вскоре исчез. Работая над шоу «Певец в маске», знаменитость увидела постеры в туалетах, призывающие женщин проводить самообследование. Ведущая проверила себя и поняла, что он все еще на месте. После биопсии врачи подтвердили наличие злокачественного новообразования. Медики удалили опухоль и назначили радиотерапию.





«Опухоль оказалась очень маленькой, я обнаружила ее рано, мне невероятно повезло», — поделилась Макколл.