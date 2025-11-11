Российские звезды увеличили гонорары за свои выступления в несколько раз
В преддверии зимних праздников у российских звезд начинается самый прибыльный сезон — гонорары артистов за корпоративные выступления вырастают в несколько раз. Как сообщает «Абзац» со ссылкой на данные ивент-агентств, графики популярных исполнителей расписаны до февраля.
По информации издания, выступление Филиппа Киркорова на корпоративе обойдется в 25 миллионов рублей, Полины Гагариной — в 18 миллионов, Сергея Лазарева и Леонида Агутина — по 15 миллионов, Григория Лепса — в 17 миллионов, а Люси Чеботиной — в 12 миллионов. Кроме того, заказчики оплачивают бытовой и технический райдеры.
В обычные дни артисты зарабатывают примерно в шесть раз меньше — например, Киркоров обычно берет три миллиона рублей за частное выступление.
По условиям райдера, на столе у артистов должны быть вода без газа, соки, бутерброды с рыбой и колбасой, а также элитный алкоголь. Люся Чеботина, как уточнили организаторы, в новогодний сезон требует, чтобы в гримерке обязательно стояла наряженная елка.
