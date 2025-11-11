Российские звезды увеличили гонорары за свои выступления в несколько раз

11 ноября 2025, 10:40

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В преддверии зимних праздников у российских звезд начинается самый прибыльный сезон — гонорары артистов за корпоративные выступления вырастают в несколько раз. Как сообщает «Абзац» со ссылкой на данные ивент-агентств, графики популярных исполнителей расписаны до февраля.