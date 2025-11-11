Александру Буйнову запретили находиться на солнце
Российскому певцу Александру Буйнову запретили загорать и пользоваться косметикой из-за противоопухолевой терапии, которая приводит к сильным кожным реакциям. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
75-летний народный артист старается избегать солнца, мыла и агрессивных средств. Под строгим запретом — грим; разрешено использовать только увлажняющие и солнцезащитные кремы.
В ноябре 2024 года у исполнителя обнаружили рак предстательной железы на поздней стадии. Ему присвоили паллиативный статус, что означает назначение препаратов для облегчения боли, но без возможности полного выздоровления. Буйнов упоминал, что с 2011 года его болезнь находилась в стадии ремиссии, но иногда проявляла себя.
