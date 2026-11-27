27 ноября 2026, 13:50

Любовь Полищук (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Личная жизнь яркой, обаятельной и талантливой актрисы Любови Полищук нередко пересекалась с ее профессиональной деятельностью. Первый муж не поддерживал стремления артистки развиваться в профессии, а из-за постоянных репетиций, выступлений и гастролей ей приходилось надолго расставаться с сыном. Но однажды Полищук повезло: она встретила художника Сергея Цигаля, с которым обрела настоящее семейное счастье. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Любови Полищук: детство и карьера Личная жизнь Любови Полищук Любовь Полищук и ее долгая разлука с сыном Второй муж Любови Полищук Болезнь Любови Полищук и последние годы жизни

Биография Любови Полищук: детство и карьера

Любовь Полищук (Фото: Instagram* / shnobelina)

Личная жизнь Любови Полищук

Первая попытка

Любовь Полищук (фото: РИА Новости / Шахвердиев)

«Ты уже артистка, Люба. Попытка сменить жанр — большой риск», — говорил муж.

Любовь Полищук и ее долгая разлука с сыном

Алексей Макаров, сын Любови Полищук (фото: Instagram* / makarov_alexey_)

«Я сделаю всё, чтобы забрать тебя отсюда как можно скорей. Обещаю», — говорила актриса сыну.

Второй муж Любови Полищук

«Никогда не могла без любви. Меня и за границу хотели увезти. Были ухажеры из Америки и из Германии. Но когда он узнавал, что ребёнок… Мужики же — такие трусы…» — признавалась артистка.

Любовь Полищук (Фото: Instagram* / shnobelina)

Болезнь Любови Полищук и последние годы жизни

Любовь Полищук (Фото: Instagram* / shnobelina)

«Мама так уставала от всей этой карусели, что порой просто отстранялась от всего на свете. Садилась в кресло, ставила рядом с собой тазик семечек и вязала, вязала, вязала. Так могло продолжаться несколько часов», — рассказывал сын Алексей.