«Я сделаю всё, чтобы забрать тебя отсюда»: за что Любовь Полищук винила себя перед сыном и как она играла на сцене вопреки страшному диагнозу?
Личная жизнь яркой, обаятельной и талантливой актрисы Любови Полищук нередко пересекалась с ее профессиональной деятельностью. Первый муж не поддерживал стремления артистки развиваться в профессии, а из-за постоянных репетиций, выступлений и гастролей ей приходилось надолго расставаться с сыном. Но однажды Полищук повезло: она встретила художника Сергея Цигаля, с которым обрела настоящее семейное счастье. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Любови Полищук: детство и карьераЛюбовь Григорьевна Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске в простой рабочей семье: её отец трудился строителем, а мать была швеёй. С ранних лет будущая актриса отличалась живым темпераментом, любила петь, танцевать и мастерски пародировала знакомых, за что во дворе получила прозвище «артистка».
Девочка страстно мечтала о балете, однако в студию её не приняли из-за слишком высокого роста. Несостоявшаяся балерина не отчаялась и переключилась на музыку, став солисткой школьного хора и главной звездой местной самодеятельности. Сразу после выпускного она отправилась покорять Москву, но опоздала на вступительные экзамены в театральные вузы и была вынуждена вернуться домой, где устроилась в Омскую филармонию.
Этот шаг стал отправной точкой её профессионального пути. В составе группы молодых артистов Полищук вновь поехала в столицу и поступила во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, выбрав разговорный жанр. Окончив учёбу в 1967 году, она вернулась в родной город и начала выступать с юмористическими монологами, в том числе написанными специально для неё Михаилом Жванецким. В начале 1970-х годов актриса окончательно перебралась в Москву, работала в Московском мюзик-холле и театре «Эрмитаж», а позже заочно окончила ГИТИС, получив высшее актёрское образование.
В кино Любовь Полищук дебютировала в 1974 году, но настоящая всесоюзная слава обрушилась на неё два года спустя после выхода комедии Марка Захарова «12 стульев». Эффектное и страстное танго в паре с Андреем Мироновым мгновенно сделало молодую актрису знаменитой на всю страну. Однако яркая, почти голливудская внешность сыграла с ней злую шутку: режиссёры считали её типаж «несоветским» и долгое время не доверяли ей главных ролей.
Тем не менее Полищук умела превратить в шедевр даже самый крошечный эпизод. На её счету более ста киноработ, среди которых такие культовые картины, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Интердевочка», «Ширли-мырли» и «В моей смерти прошу винить Клаву К.».
Настоящей отдушиной для неё стал театр «Школа современной пьесы», куда она пришла в 1989 году и где смогла в полной мере раскрыть свой глубокий драматический талант. На позднем этапе карьеры актриса обрела новую волну народной любви благодаря комедийному сериалу «Моя прекрасная няня», в котором она блестяще сыграла эксцентричную Любовь Прутковскую — эта яркая роль стала одной из последних в её жизни.
Личная жизнь Любови Полищук
Первая попытка
Со своим первым мужем Валерием Макаровым Любовь Полищук познакомилась во время учебы на курсах эстрадного искусства в Москве. Там же молодые люди поженились, а затем вместе вернулись в родной Омск. Супругов сразу приняли в местную филармонию. Они подготовили яркий конферанс, который быстро полюбился зрителям благодаря артистизму, умению перевоплощаться и искрометному юмору.
В 1972 году у пары родился сын Алексей. Забота о ребенке и попытки совмещать материнство с работой не заставили Полищук отказаться от профессиональных амбиций. Она продолжала выступать, готовила новые монологи и работала с произведениями талантливых авторов, в том числе Михаила Жванецкого, с которым познакомилась еще в Москве.
Однако актрисе хотелось большего. Любовь мечтала о драматической сцене и серьезных ролях, но в те годы перейти из эстрадного жанра в драматическое искусство было непросто. Театральные режиссеры с недоверием относились к артистам, которые прежде выступали в юмористических программах. Не разделял стремлений супруги и Валерий Макаров.
«Ты уже артистка, Люба. Попытка сменить жанр — большой риск», — говорил муж.Но Полищук не сомневалась, что способна добиться новых высот в профессии. Когда сыну исполнилось четыре года, Любовь и Валерий расстались. Актриса оставила Алексея на попечение родителей в Омске, а сама отправилась покорять Москву. После развода она больше не встречалась с Макаровым и даже не интересовалась тем, как сложилась его дальнейшая жизнь.
Любовь Полищук и ее долгая разлука с сыномВ Москве Любовь Полищук устроилась в мюзик-холл. Там она участвовала в спектакле «"Красная стрела" прибывает в Москву» режиссера Павла Хомского.
Спустя некоторое время актрисе удалось перевезти сына в столицу. Правда, первое время им приходилось непросто: семья ютилась в маленькой комнате общежития семейного типа. Обстановка больше напоминала склад, чем жилое помещение. Вместо кровати на полу лежал толстый матрас, мебель заменяли несколько ящиков, а одежду приходилось развешивать на гвоздях, вбитых прямо в стену.
Работа в театре отнимала у Полищук много времени. Репетиции продолжались часами, а сына не всегда удавалось брать с собой на гастроли. В результате актриса оказалась перед тяжелым выбором и решила временно устроить Алексея в интернат.
После каждой поездки Любовь первым делом спешила к сыну, забирала его домой и старалась наверстать время, проведенное порознь. Она очень тяжело переживала разлуку и обещала мальчику, что обязательно заберет его из интерната.
«Я сделаю всё, чтобы забрать тебя отсюда как можно скорей. Обещаю», — говорила актриса сыну.Спустя четыре года Полищук выполнила обещание. К тому времени она уже смогла приобрести небольшую квартиру в Чертаново на заработанные деньги и наконец забрала Алексея домой.
Второй муж Любови ПолищукЛюбовь Полищук всегда пользовалась вниманием мужчин. Сама актриса не скрывала, что без романтических чувств ей было сложно представить свою жизнь. По ее словам, среди поклонников были даже иностранцы, которые предлагали ей переехать за границу.
«Никогда не могла без любви. Меня и за границу хотели увезти. Были ухажеры из Америки и из Германии. Но когда он узнавал, что ребёнок… Мужики же — такие трусы…» — признавалась артистка.Со вторым мужем, художником Сергеем Цигалем, Полищук познакомил Геннадий Хазанов. Их первая встреча прошла настолько удачно, что вскоре новые знакомые начали жить вместе.
Через несколько месяцев Любовь узнала, что ждет ребенка. Она сама заговорила о свадьбе, объяснив Сергею, что не сможет одна содержать двоих детей. После этих слов Цигаль молча поднялся и вышел из квартиры. Полищук решила, что мужчина испугался ответственности и ушел навсегда. Однако вскоре Сергей вернулся с букетом красных гвоздик и предложил ей стать его женой.
Первые дни семейной жизни с Сергеем Цигалем Любовь Полищук вспоминала с особой нежностью даже спустя много лет. Муж старался окружить ее заботой и сделать их совместную жизнь настоящей сказкой. Родители Сергея тепло приняли невестку и ее сына, познакомив их с семейными традициями и ценностями, которые прежде были незнакомы актрисе.
Позднее у супругов родилась дочь Мариэтта. Казалось, теперь Любовь обрела все, о чем мечтала: любящего мужа, детей и уютный дом.
При этом артистка продолжала активно работать. Она снималась в кино, участвовала в антрепризных постановках, озвучивала мультфильмы и вела телевизионные программы. Сергей взял на себя значительную часть домашних обязанностей, стараясь освободить жену от бытовых забот. Он хорошо готовил, поддерживал Любовь и окружал ее вниманием. Взаимная любовь и понимание помогали супругам справляться с трудностями и сохранять отношения.
Болезнь Любови Полищук и последние годы жизниПроблемы со здоровьем у Любови Полищук начались задолго до последних лет жизни. Во время выполнения акробатического трюка на сцене актриса получила серьезную травму и выбила три позвонка. Ее мучили сильные боли, поэтому визиты к врачам стали постоянной частью жизни.
В 2000 году Полищук попала в автомобильную аварию. На первый взгляд, полученные травмы не представляли смертельной опасности, однако со временем последствия ДТП оказались гораздо серьезнее, чем предполагали окружающие.
Актриса перенесла несколько операций, но не собиралась отказываться от любимой работы. Она продолжала выходить на театральную сцену и сниматься в кино, практически не рассказывая о своем состоянии. О том, насколько тяжело ей приходилось, знали только самые близкие.
«Мама так уставала от всей этой карусели, что порой просто отстранялась от всего на свете. Садилась в кресло, ставила рядом с собой тазик семечек и вязала, вязала, вязала. Так могло продолжаться несколько часов», — рассказывал сын Алексей.В последние годы жизни состояние Полищук ухудшилось настолько, что она уже не могла долго стоять на сцене и была вынуждена играть сидя. О страшном диагнозе — саркоме позвоночника — знали только родственники и близкие друзья актрисы.
Сергей Цигаль делал все возможное, чтобы спасти любимую жену. Сын Алексей отказался от репетиций и съемок, чтобы проводить больше времени с матерью. Рядом с Любовью находилась и дочь Мариэтта. Из Омска приехала ее мама Ольга Пантелеевна.
К сожалению, спасти Любовь Григорьевну не смогли даже лучшие врачи Москвы и Израиля. Осенью 2006 года состояние актрисы резко ухудшилось. Медики боролись за ее жизнь, однако болезнь оказалась сильнее. 28 ноября 2006 года Любови Полищук не стало.