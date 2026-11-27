Николай Дроздов сломал 5 рёбер на велотренажёре, пытаясь поставить личный рекорд
Николай Дроздов сломал пять рёбер, когда пытался поставить личный рекорд на велотренажёре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Телеведущий упал на даче ещё в сентябре. Его госпитализировали, и месяц он провёл в больнице вместе с женой Татьяной. Сейчас Дроздов уже дома и постепенно восстанавливается.
Пока 88-летний Николай Николаевич ходит с двумя палочками и дважды в неделю занимается на специальных тренажёрах. За его восстановлением следит супруга — она уговаривает учёного не пропускать тренировки.
По рекомендации врачей Дроздов отказался и от многолетнего веганства. Больше 40 лет он не ел мясо, но теперь решил добавить его в рацион. К переменам телеведущий отнёсся спокойно. Сейчас зоолог почти всё время проводит с женой. Вместе они читают книги и учат испанский язык. С друзьями телеведущий пока общается редко.
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