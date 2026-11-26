26 ноября 2026, 20:08

Надежда Сысоева поддержала Лизу Моряк и Викторию Лопырёву после конфликта

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Надежда Сысоева высказалась о конфликте между Викторией Лопырёвой и Лизой Моряк, который разгорелся после публикации шуточного ролика. Модели не понравилось, что актриса позволила себе спародировать её. Сысоева призналась, что не собирается принимать чью-либо сторону и хочет поддержать обеих участниц ситуации. Об этом сообщает «Пятый канал».





По словам звезды «Comedy Woman», ей самой доводилось сталкиваться с подобным отношением. Она считает, что в России к пародиям нередко относятся слишком негативно, из-за чего достается и тем, кто их создает, и тем, над кем шутят.





«Я сама была в такой ситуации, если честно, и хочу поддержать обеих девушек, потому что у нас в стране очень плохо относятся к пародиям. Так что и Лизу не поняли, ну и Вика незаслуженно получила так много хейта», — заявила Надежда.