«Хочу поддержать обеих»: Надежда Сысоева высказалась о ссоре Лизы Моряк и Виктории Лопырёвой
Надежда Сысоева поддержала Лизу Моряк и Викторию Лопырёву после конфликта
Надежда Сысоева высказалась о конфликте между Викторией Лопырёвой и Лизой Моряк, который разгорелся после публикации шуточного ролика. Модели не понравилось, что актриса позволила себе спародировать её. Сысоева призналась, что не собирается принимать чью-либо сторону и хочет поддержать обеих участниц ситуации. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам звезды «Comedy Woman», ей самой доводилось сталкиваться с подобным отношением. Она считает, что в России к пародиям нередко относятся слишком негативно, из-за чего достается и тем, кто их создает, и тем, над кем шутят.
«Я сама была в такой ситуации, если честно, и хочу поддержать обеих девушек, потому что у нас в стране очень плохо относятся к пародиям. Так что и Лизу не поняли, ну и Вика незаслуженно получила так много хейта», — заявила Надежда.В личной жизни Сысоевой также происходят перемены. С марта 2026 года актриса состоит в отношениях с блогером Николаем Гололобовым, известным как Коля Безопасность. Избранник младше Надежды на 16 лет, однако сама она не ощущает разницы в возрасте. Артистка открыто признавалась, что хочет связать с ним жизнь и мечтает о детях.