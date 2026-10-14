14 октября 2026, 15:56

Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Валентина Иванова прошла путь от съемок для российских брендов до страниц Vogue и статуса одной из самых обсуждаемых моделей страны. Широкая публика узнала о ней после романа с Тимати, а в 2026 году пара стала родителями дочери Эммы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и начало карьеры Валентины Ивановой Съемки для Vogue и работа в модельном бизнесе Роман Валентины Ивановой и Тимати Кольца, свадьба и дорогой подарок Беременность и рождение дочери Эммы Пластическая операция Валентины Ивановой в 2026 году

Детство и начало карьеры Валентины Ивановой

Съемки для Vogue и работа в модельном бизнесе

Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Роман Валентины Ивановой и Тимати

Кольца, свадьба и дорогой подарок

Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Беременность и рождение дочери Эммы

Пластическая операция Валентины Ивановой в 2026 году