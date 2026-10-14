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«Я сказала "нет"»: проблемы с грудными имплантами, операция и чёрный Porsche. Кто такая Валентина Иванова и как она связана с Тимати?

Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Валентина Иванова прошла путь от съемок для российских брендов до страниц Vogue и статуса одной из самых обсуждаемых моделей страны. Широкая публика узнала о ней после романа с Тимати, а в 2026 году пара стала родителями дочери Эммы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Детство и начало карьеры Валентины Ивановой

Валентина Иванова родилась 15 октября 2003 года в Сыктывкаре. По знаку зодиака она Весы. О ранних годах модели известно немного. В открытых источниках упоминают ее интерес к творчеству, рисованию и внимание к публичности с детства. Первым шагом в профессии стали фотосессии для российских марок одежды, включая Zarina. Иванова экспериментировала с образами, меняла цвет волос и прически. Она успела побыть брюнеткой и блондинкой, а еще носила челку. Некоторое время девушка сотрудничала с агентством Select Management в Санкт-Петербурге. Позднее она переехала в Москву, где получила новые предложения о съемках.

Съемки для Vogue и работа в модельном бизнесе

Выразительная внешность и умение перевоплощаться помогли Валентине развиваться в индустрии моды. Модель снималась для рекламы одежды и нижнего белья. Ее внешность нередко сравнивали с обликом Ирины Шейк. Одним из заметных этапов в карьере стало появление Ивановой на страницах Vogue. На обложке того же выпуска разместили фотографию Ирины Шейк. Помимо модных съемок, Валентина появилась в клипе рэпера Артема Качера на композицию «Твой первый». Она ведет блог с 2018 года. Там модель публикует кадры из путешествий, фотосессий, образы, рецепты и философские цитаты на английском языке.

Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Роман Валентины Ивановой и Тимати

Первые слухи об отношениях Валентины Ивановой и Тимати появились в январе 2022 года. Поклонники заметили, что артист и модель публикуют фотографии из одних и тех же мест во время отдыха в Дубае и Колумбии. В феврале 2022 года Тимати подтвердил романтические отношения. Он выложил ролик, где дарит избраннице кольцо, похожее на помолвочное. Певец сопроводил видео фразой: «Однажды мы будем кататься на облаках и есть радугу, но до этого мы белки в колесе обстоятельств. Так какой будет ответ?»

Весной пара вместе посещала светские мероприятия. Влюбленных видели на выставке Art Russia, а затем на дне рождения Филиппа Киркорова. Осенью СМИ сообщили о возможном расставании, однако эти сведения не подтвердились. Иванова продолжала делиться совместными снимками с рэпером.

Кольца, свадьба и дорогой подарок

В 2023 году подписчики вновь заговорили о вероятной свадьбе пары. Причиной стало кольцо на руке Валентины и фотография со скрещенными мизинцами. Поклонники увидели в этом отсылку к свадебной традиции с красной лентой. Тимати и Иванова часто появляются вместе на светских мероприятиях. Они посетили открытие Gucci Cafe Егора Крида. В октябре артист подарил возлюбленной на 20-летие черный Porsche 911 Carrera. СМИ оценивали стоимость машины примерно в 20 миллионов рублей. При этом Валентина не раскрывала планы по поводу официального оформления отношений. Однажды она выложила ролик с очередным дорогим кольцом от Тимати и подписала публикацию словами: «Я сказала "нет"».

Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Беременность и рождение дочери Эммы

В конце марта 2026 года в СМИ появились сообщения о беременности Валентины Ивановой. В апреле модель подтвердила эту информацию. В августе она родила дочь Эмму. Тимати уже воспитывает дочь Алису от модели Алены Шишковой и сына Ратмира от Анастасии Решетовой. Мать артиста Симона Юнусова тепло отзывается о Валентине. Она отмечала искренность девушки и ее заботу о сыне.

Пластическая операция Валентины Ивановой в 2026 году

Весной 2026 года Валентина Иванова решилась на пластическую операцию. Причиной стали проблемы с грудными имплантами после беременности. Модель продолжает вести блог, делиться модными образами, советами по макияжу и уходу за собой, а еще публикует кадры с подиумов и съемок.

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Дарья Осипова

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