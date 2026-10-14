«Я сказала "нет"»: проблемы с грудными имплантами, операция и чёрный Porsche. Кто такая Валентина Иванова и как она связана с Тимати?
Валентина Иванова прошла путь от съемок для российских брендов до страниц Vogue и статуса одной из самых обсуждаемых моделей страны. Широкая публика узнала о ней после романа с Тимати, а в 2026 году пара стала родителями дочери Эммы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и начало карьеры Валентины ИвановойВалентина Иванова родилась 15 октября 2003 года в Сыктывкаре. По знаку зодиака она Весы. О ранних годах модели известно немного. В открытых источниках упоминают ее интерес к творчеству, рисованию и внимание к публичности с детства. Первым шагом в профессии стали фотосессии для российских марок одежды, включая Zarina. Иванова экспериментировала с образами, меняла цвет волос и прически. Она успела побыть брюнеткой и блондинкой, а еще носила челку. Некоторое время девушка сотрудничала с агентством Select Management в Санкт-Петербурге. Позднее она переехала в Москву, где получила новые предложения о съемках.
Съемки для Vogue и работа в модельном бизнесеВыразительная внешность и умение перевоплощаться помогли Валентине развиваться в индустрии моды. Модель снималась для рекламы одежды и нижнего белья. Ее внешность нередко сравнивали с обликом Ирины Шейк. Одним из заметных этапов в карьере стало появление Ивановой на страницах Vogue. На обложке того же выпуска разместили фотографию Ирины Шейк. Помимо модных съемок, Валентина появилась в клипе рэпера Артема Качера на композицию «Твой первый». Она ведет блог с 2018 года. Там модель публикует кадры из путешествий, фотосессий, образы, рецепты и философские цитаты на английском языке.
Роман Валентины Ивановой и ТиматиПервые слухи об отношениях Валентины Ивановой и Тимати появились в январе 2022 года. Поклонники заметили, что артист и модель публикуют фотографии из одних и тех же мест во время отдыха в Дубае и Колумбии. В феврале 2022 года Тимати подтвердил романтические отношения. Он выложил ролик, где дарит избраннице кольцо, похожее на помолвочное. Певец сопроводил видео фразой: «Однажды мы будем кататься на облаках и есть радугу, но до этого мы белки в колесе обстоятельств. Так какой будет ответ?»
Весной пара вместе посещала светские мероприятия. Влюбленных видели на выставке Art Russia, а затем на дне рождения Филиппа Киркорова. Осенью СМИ сообщили о возможном расставании, однако эти сведения не подтвердились. Иванова продолжала делиться совместными снимками с рэпером.