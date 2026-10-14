Носки по цене почти тысячи: стало известно, сколько стоят товары Карины Мурашкиной
У блогерши Карины Мурашкиной есть собственный бренд, в ассортименте которого представлены не только одежда и аксессуары, но и самые неожиданные товары. Цены на некоторые позиции могут удивить покупателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Так, зонт в магазине стоит 5 200 рублей, обложка на паспорт — 5 500, а чехол для чемодана обойдётся в 3 900 рублей. За одну свечу просят 2 500 рублей. Среди более доступных товаров — стикерпак, таблетница и носки, каждый из которых стоит 950 рублей.
В ассортименте также есть кепки с надписями за 3 600 рублей. Цены на одежду начинаются от 4 000 рублей за футболку и от 6 500 рублей за лонгслив. Самой дорогой из перечисленных позиций оказался тренч стоимостью 23 900 рублей.
Бобразом, бренд Мурашкиной предлагает широкий выбор товаров — от небольших аксессуаров до верхней одежды. При этом даже привычные повседневные вещи здесь представлены в ценовом сегменте, который может вызвать у покупателей вопросы.
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