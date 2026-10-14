Носки по цене почти тысячи: стало известно, сколько стоят товары Карины Мурашкиной

14 октября 2026, 14:57

Блогерша Карина Мурашкина удивила ценами своего бренда

Карина Мурашкина (Фото: Instagram* / @lovemurmur)

У блогерши Карины Мурашкиной есть собственный бренд, в ассортименте которого представлены не только одежда и аксессуары, но и самые неожиданные товары. Цены на некоторые позиции могут удивить покупателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».