«Как можно было всё испортить»: Виктория Боня пожалела о неудачной пластике

14 октября 2026, 15:21

Виктория Боня исправляет последствия неудачной операции с помощью ботокса

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

46-летняя Виктория Боня рассказала в соцсетях о последствиях неудачной пластической операции, которые теперь пытается скорректировать с помощью косметологических процедур. Ради очередного визита к специалисту блогер приехала в Дубай, где доверяет уход за собой только своему косметологу Александру.





По словам Бони, после хирургического вмешательства у неё появились выраженные круговые морщины на шее. Именно эту область телеведущая теперь пытается привести в порядок с помощью инъекций. При этом Виктория призналась, что жалеет о решении сделать операцию: результат оказался совсем не таким, на какой она рассчитывала.





«Как можно было взять и себе всё испортить в таком юном возрасте», — эмоционально высказалась блогер, вспоминая последствия вмешательства.