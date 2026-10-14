Дана Борисова прокомментировала обвинения дочери в насилии

14 октября 2026, 14:58

Дана Борисова опровергла обвинения дочери в избиении

Дана Борисова с дочерью (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова назвала ложью обвинения дочери Полины Аксеновой в том, что мать ее избивает. Об этом она рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.





По словам Борисовой, между ней и дочерью возникали недоразумения, однако она никогда не избивала Полину. Телеведущая признала, что во время скандалов они могли толкать друг друга.

