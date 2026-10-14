Дана Борисова прокомментировала обвинения дочери в насилии
Дана Борисова опровергла обвинения дочери в избиении
Телеведущая Дана Борисова назвала ложью обвинения дочери Полины Аксеновой в том, что мать ее избивает. Об этом она рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам Борисовой, между ней и дочерью возникали недоразумения, однако она никогда не избивала Полину. Телеведущая признала, что во время скандалов они могли толкать друг друга.
«Полина забывает то, как с ней отец обращался, когда называл ее страшной и жирной, поднимал на нее руку. Мы могли во время скандалов как-то потолкать друг друга, но я никогда ее не избивала. Ей 19 лет уже, она совершеннолетняя. Если Полине что-то не нравится, то она может съехать и жить отдельно, или я ее сама выставлю», — сказала Борисова.Телеведущая считает, что обвинения Полины связаны с желанием пропиариться и привлечь как можно больше внимания СМИ к своей персоне.
Ранее 19-летняя Полина Аксенова выступила с серьезными обвинениями в адрес матери. В социальных сетях девушка рассказала о конфликтах с Борисовой, которые, по ее словам, сопровождались физическим насилием.