«Я смогла побороть свой страх»: Карина Кросс впервые села на мотоцикл после ДТП и клинической смерти

19 июля 2025, 20:15

Карина Кросс впервые села на мотоцикл после серьёзного ДТП

Карина Кросс (фото: ВКонтакте @krosskarina)

Карина Кросс приехала на VK Fest, который сегодня проходит в столице, на мотоцикле. Однако это тяжело далось блогеру, которая ранее попала в аварию на этом виде транспорта.





В 2021 году в YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» Кросс рассказала, что в подростковом возрасте попала в аварию на мотоцикле, после чего пережила клиническую смерть.



На молодёжном фестивале блогер снова вспомнила эту историю, заявив, что после произошедшего ни разу не садилась на мотоцикл ни в качестве водителя, ни на пассажирское место.





«Сегодня я выезжала на мотоцикле первый раз за долгое время. Я смогла перебороть свой страх. Я всегда несу какие-то смыслы, но как можно это сделать, если ты чего-то боишься? Поэтому старайтесь всегда перебарывать свои страхи», – посоветовала звезда соцсетей гостям VK Fest.