Скандальный рэпер Птаха записал трек с представителем МИД России Марией Захаровой

19 июля 2025, 18:51

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала выход совместной песни с рэпером Птахой (настоящее имя – Давид Нуриев). Об этом дипломат рассказала на пресс-конференции на фестивале VK Fest.