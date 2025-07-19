Скандальный рэпер Птаха записал трек с представителем МИД России Марией Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала выход совместной песни с рэпером Птахой (настоящее имя – Давид Нуриев). Об этом дипломат рассказала на пресс-конференции на фестивале VK Fest.
Захарова поделилась, что для неё запись трека с рэпером стала совершенно неожиданной историей. Птаха связался с ней полгода назад, предложив совместными усилиями сделать новую песню. Две недели назад была готова демоверсия. В скором времени трек будет опубликован в Сети.
Дипломат добавила, что не пишет тексты песен на заказ. Она сначала сочиняет стихи, а потом уже артисты сами предлагают написать под них музыку и сделать полноценную композицию.
Напомним, что в прошлом году произведение, написанное Марией Захаровой, исполнила на своём концерте Любовь Успенская. Песня получила название «Сила моя со мной».
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