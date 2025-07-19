Прохор Шаляпин после долгого перерыва возобновил общение с подругой детства Ириной Дубцовой
Прохор Шаляпин признался, что после длительного перерыва возобновил общение с Ириной Дубцовой. Об этом шоумен рассказал на VK Fest, где побывал корреспондент «Радио 1».
Артист напомнил, что они вместе с Ириной пели в детском коллективе, руководителями которого были родители звезды. Им Шаляпин очень благодарен, поскольку именно благодаря их стараниям он впервые понял, что такое шоу-бизнес, и решил связать свою жизнь с этой сферой.
Однако в последние годы некогда близкие друзья практически не общались. Теперь же они снова дружат и специально пришли на общение со зрителями и прессой в рамках фестиваля вместе, чтобы развеять все слухи об их ссорах и конфликтах.
Читайте также: