Прохор Шаляпин после долгого перерыва возобновил общение с подругой детства Ириной Дубцовой

19 июля 2025, 19:37

Прохор Шаляпин и Ирина Дубцова снова дружат

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин признался, что после длительного перерыва возобновил общение с Ириной Дубцовой. Об этом шоумен рассказал на VK Fest, где побывал корреспондент «Радио 1».