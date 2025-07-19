«Даже не буду перед свиньями бисер метать»: Яна Поплавская прокомментировала обвинения в лицемерии

19 июля 2025, 19:33

Яна Поплавская сравнила со свиньями хейтеров, обвинивших её в лицемерии

Яна Поплавская (фото: Telegram @the_yana_poplavskaya)

Яна Поплавская резко ответила на публичные обвинения в лицемерии. Актриса заявила, что её не волнует мнение «жалкой горстки обиженных жизнью» людей, и встала на защиту русских патриотов, на которых «выливают помои».





Звезда фильма «Про Красную Шапочку» прокомментировала высказывания блогера, который назвал её «бомондом» и обвинил в лицемерии. Он заявил, что Поплавская, ранее осуждавшая россиян за посещение развлекательных мероприятий в тяжёлое для страны время, сама «не спешит отдавать с себя последнюю рубашку» и ни в чём себе не отказывает.



Известную своей патриотической позицией артистку возмутило это заявление, поэтому она поспешила «разнести» хейтера в своём Telegram-канале.





«А что вы знаете-то о Поплавской? Даже не буду перед свиньями бисер метать, рассказывая, сколько сделано за годы волонтёрства и занятия благотворительностью. Об этом прекрасно знают тысячи людей, получившие помощь, среди которых дети, женщины, старики, пострадавшие от войны, от наводнений, беженцы, инвалиды, сироты. И бойцы, конечно, которым я и технику, и форму передаю, но и в тылу в госпиталях помогаю», – заявила Яна Поплавская.