«Я совершила страшный грех, который не прощается»: ради кого Татьяна Доронина пошла против себя и почему она оказалась в доме престарелых?
Татьяна Васильевна Доронина — советская и российская актриса и театральный режиссёр, народная артистка СССР. Выпускница Школы-студии МХАТ, с 1966 по 1972 год она выступала на сцене Московского Художественного театра, а в 1983 году вновь присоединилась к его коллективу. Всесоюзную известность артистке принесли главные роли в культовых фильмах «Три тополя на Плющихе», «Ещё раз про любовь» и «Мачеха». 12 сентября Татьяне Дорониной исполняется 93 года. Подробнее о её жизни и карьере — в материале «Радио 1».
Биограия Татьяны Дорониной: детство и юностьТатьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. Её родители происходили из крестьянских семей, которые изначально жили в Ярославской области. Отец, Василий Иванович, участвовал в Великой Отечественной войне и воевал на Ленинградском фронте. Мать, Анна Ивановна, до войны была домохозяйкой и занималась воспитанием двух дочерей — старшей Галины и младшей Татьяны.
В семье могло быть больше детей. Первая беременность Анны Ивановны закончилась трагически: двойняшки родились на позднем сроке, однако прожили всего несколько часов. Родители успели крестить детей, после чего похоронили их.
Несмотря на непростые бытовые условия, довоенное детство Тани Дорониной осталось для неё счастливым временем. Семья жила в коммунальной квартире, где у неё было пять соседей. Отец работал талантливым слесарем и считался мастером на все руки. Он прошёл Первую мировую и Гражданскую войны, а свободное время посвящал дочерям: читал им книги и водил в театры.
«Страна довоенного детства, в которой не было мороза, голода, болезней, потерь и взрослых открытий, не было карточек, очередей за хлебом, а было — только ёлка со шпилем, милые лица моих родных: Галька с широкими косами, весёлая мама и отец. Отец, который ходил прямой лёгкой походкой и говорил: "Какая благодать"», — вспоминала Татьяна Доронина.После начала Великой Отечественной войны отец добился для семьи эвакуации в родной город Данилов Ярославской области, где жили родственники. Сам он отправился на фронт. Мать будущей актрисы устроилась на комбинат, где шила солдатские шинели, а также подрабатывала на уборке овощей. Благодаря работе женщина получила рабочую карточку.
«А потом в толпе, которая стояла вокруг длинного серого репродуктора, я держала Васю за руку, чувствовала, как рука из горячей сделалась совсем холодной, и по этому холоду поняла, что случилось что-то такое важное, неожиданное и страшное, чего ещё не было в моей жизни. Вася наклонился и сказал: "Беги, скажи мамке, что война. Да не пугай сразу-то, скажи: "Мама, война, мол". Я бежала к дому у озера, увидела Нюру в окне, а рядом банку с ромашками и закричала весело, чтобы не испугать: "Мама, папа сказал, что война, мол". И окно стало из светлого тёмным. Исчезла Нюра в белом платье, и упала банка с ромашками, и кончилось всё, что называлось "До войны"», — вспоминала актриса.Одним из самых ярких детских воспоминаний Татьяны Дорониной стало возвращение отца. Мужчина получил тяжёлое ранение в ногу и оказался в госпитале. Когда он вернулся домой, семья была счастлива, что он остался жив. Она также отмечала, что ни разу не видела ссор между своими родителями.
Как Татьяна Доронина стала актрисойДоронина пошла в школу в Данилове. Уже тогда она поняла, что точные науки не вызывают у неё интереса. Зато литературу девочка любила и прекрасно читала стихи, многие из которых знала наизусть. Ученицу стали приглашать в педагогический техникум для участия в художественных чтениях. Кроме того, она посещала танцевальный и театральный кружки.
После окончания войны семья Дорониных вернулась в Ленинград. Татьяна продолжила заниматься творчеством: изучала французский язык во Дворце пионеров, посещала различные кружки, пела военные песни и даже исполняла оперные арии.
Уже после восьмого класса Доронина твёрдо решила стать актрисой. В это время известные московские артисты приехали во Дворец искусств, чтобы набрать студентов на курс в Школу-студию МХАТ. Татьяна успешно прошла все три тура, а затем отправилась сдавать экзамены в Москву. Однако она скрыла свой настоящий возраст и не сообщила, что ещё не получила среднее образование.
Обман вскрылся, и будущей актрисе предложили приехать через несколько лет. Получив школьный аттестат, Доронина снова отправилась в Москву и подала документы сразу в пять театральных вузов. Девушку приняли во все учебные заведения, однако сама она хотела учиться именно во МХАТе.
Театральная карьера Татьяны ДоронинойПосле выпуска в 1956 году актриса недолго работала в Сталинграде и ленинградском «Ленкоме», но настоящая слава пришла к ней в Большом драматическом театре (БДТ) под руководством Георгия Товстоногова. Доронина стала примадонной труппы, сыграв главные роли в «Варварах» и «Горе от ума».
В середине 1960-х она переехала в Москву, где публика шла специально «на Доронину» во МХАТ, Театр имени Маяковского и «Ленком». Спектакли «Да здравствует королева, виват!» и «Кошка на раскалённой крыше» с её участием собирали аншлаги.
Фильмы Татьяны ДоронинойПараллельно с театральной карьерой Доронина снималась в кино. Её фильмография не была большой, однако практически каждая главная роль становилась заметным событием. Картина «Ещё раз про любовь» принесла актрисе широкую известность и сделала её настоящей звездой советского экрана.
Успех закрепили фильмы «Старшая сестра», «Три тополя на Плющихе» и «Мачеха». В последней картине Доронина сыграла русскую женщину, и многие критики считают эту работу одной из лучших в её карьере. Зрителям также особенно запомнился её образ в фильме «Три тополя на Плющихе».
За свои работы актриса трижды становилась лучшей актрисой года по версии читателей журнала «Советский экран». Её культовый монолог о любви к театру и пронзительное исполнение песни «Нежность» стали одними из наиболее узнаваемых образов советской эпохи.
Последней кинематографической работой Дорониной стала роль деспотичной матери в мелодраме «Валентин и Валентина», вышедшей в конце 1980-х годов.
«Я живу в придуманных мирах придуманных людей и считаю эту жизнь настоящей», — делилась Татьяна Доронина.
Татьяна Доронина — руководитель МХАТ имени М. ГорькогоВ 1987 году, после драматического раскола Художественного театра, Доронина возглавила МХАТ имени М. Горького и бессменно руководила им 31 год. Она жестко отстаивала традиции классического русского психологического театра, заявляя, что театр — это не бизнес, а способ пробуждать в душах веру и открывать красоту мира.
Её консервативный подход часто критиковали за нехватку современных тенденций. В 2018 году Доронина оставила пост худрука и перешла на специально созданную для неё почетную должность президента театра.
Личная жизнь Татьяны Дорониной
Брак Татьяны Дорониной и Олега Басилашвили
Со своим первым мужем Татьяна Доронина познакомилась еще во время учебы. Актриса и Олег Басилашвили устроили комсомольскую свадьбу и сознательно отказались от традиционных атрибутов торжества — белого платья и даже обручальных колец.
Доронина выросла в простой семье, но с юности отличалась независимым и достаточно высокомерным поведением, за что окружающие нередко обвиняли ее в звездной болезни. Басилашвили, напротив, происходил из семьи потомственной интеллигенции, однако сам отличался скромностью и застенчивостью.
Их семейная жизнь продолжалась восемь лет. Когда супругов спрашивали, почему они решили расстаться, оба отвечали одинаково: «Не ваше дело». Позднее выяснилось, что инициатором развода выступила Татьяна Доронина. Олег Басилашвили спустя годы объяснял произошедшее иначе:
«С какого-то времени я как личность стал для Татьяны Васильевны неинтересен, она нашла более привлекательных людей, проводить время с которыми ей стало приятнее, чем со мной. Постепенно жена начала от меня отдаляться — не только в личном плане, но и в понимании принципов театральной работы, а также в общих взглядах на жизнь. В результате мы разошлись, оба были от этого счастливы и до сих пор сохраняем добрые отношения», — говорил он.
Брак Татьяны Дорониной и Анатолия Юфита
В августе 1962 года Доронина официально развелась, а уже зимой перебралась к новому избраннику. Профессор, преподаватель ЛГИТМиКа и театральный критик Анатолий Юфит впервые увидел Татьяну Доронину на сцене и сразу влюбился. В тот период мужчина готовился к свадьбе с балериной Аллой Осипенко. Однако знакомство с актрисой изменило его планы.
Несмотря на то что Доронина еще состояла в браке, Юфит прекратил отношения с балериной и остался один. Как только стало известно о разводе Татьяны, он начал за ней ухаживать.
Анатолий Юфит был старше возлюбленной на восемь лет. Их отношения продолжались около трех лет. Сильная привязанность мужчины со временем стала тяготить свободолюбивую актрису. Кроме того, в ее жизни появился новый поклонник — драматург Эдвард Радзинский. Однажды Юфит не встретил Татьяну после гастролей. Этот эпизод стал для актрисы поводом сообщить супругу, что она уходит к другому мужчине.
Брак Татьяны Дорониной и Эдварда Радзинского
Осенью 1964 года БДТ, где служила Доронина, посетил молодой драматург Эдвард Радзинский. Он приехал проконтролировать подготовку постановки собственной пьесы, в которой главную роль исполняла Татьяна. Встреча произвела на Радзинского сильнейшее впечатление.
«Когда увидел игру Тани, меня током пронзило. Это было невероятно! Такое явление! Любовь накрыла в секунду!» — рассказывал Радзинский.К тому времени Доронина уже знала, кто такой Радзинский, и относилась к его творчеству с восхищением. Писатель не считался красавцем, однако сумел покорить актрису красноречием.
Ради Дорониной Радзинский оставил жену и шестилетнего сына. Актриса, в свою очередь, ушла из БДТ. Новый супруг настоял на переезде в Москву, и Доронина последовала за ним. Впоследствии она призналась, что пожалела об этом решении.
«Уехав, я наступила себе на горло и совершила предательство по отношению к театру. Это моя ошибка!» — делилась актриса.Со временем первоначальная страсть Дорониной стала угасать, а вместе с этим все сильнее проявлялся ее властный характер. Она говорила, что выходит замуж, только если испытывает сильное чувство, но когда оно уходит, уходит и она сама. Радзинский долго сохранял терпение и не подозревал, что в жизни жены появился другой мужчина. В итоге их семейная жизнь закончилась спустя пять лет.
«Доронина грациозна в своём женском «я хочу». Не было виноватых. Почему развелись? Это наше дело», — вспоминал он.
Брак Татьяны Дорониной и Бориса Химичева
Борис Химичев и Татьяна Доронина познакомились в театре, где вместе участвовали в одной постановке. Через некоторое время актриса сама предложила актеру пожениться, и он согласился. Этот брак оказался самым продолжительным в жизни Дорониной: супруги прожили вместе десять лет. Химичев взял на себя домашние обязанности и, по его словам, долго терпел непростой характер жены. Семейные конфликты происходили регулярно.
«Однажды сервиз на шесть персон грохнули. Единственное, чем Татьяна не могла в меня запустить, — это книга. А меня художественная литература не останавливала — я мог», — рассказывал Химичев.Однако причиной окончательного разрыва стал не только характер Дорониной и не ее отношение к супругу. Химичев хотел иметь детей, тогда как актриса категорически не собиралась становиться матерью. Для нее на первом месте оставалась профессиональная карьера.
Брак Татьяны Дорониной и Роберта Тахненко
Отношения Татьяны Дорониной с ее следующим супругом продолжались еще около пяти лет и после завершения официального брака. Как и прежде, актриса начала новые отношения уже после появления другого мужчины в ее жизни.
Роберт Тахненко работал чиновником и был младше Дорониной на четыре года. По воспоминаниям Тохненко, его встреча с Дорониной была предопределена сверху. Он пришел к ней в Театр имени Маяковского по просьбе друзей для помощи со строительством ее дачного поселка, совершенно не волнуясь перед встречей со звездой.
«Интерес проявился к ней только тогда, когда услышал, как она решает хозяйственно-бытовые вопросы. Я увидел руководителя, способного очень неординарно мыслить», — говорил он.Последний официальный брак Дорониной продолжался три года. Супруги расстались, когда актрисе исполнилось 52 года. После этого она больше замуж не выходила.
Почему у Татьяны Дорониной нет детейВ молодости Татьяна Доронина забеременела, однако решила сделать аборт. Во время первого брака с Олегом Басилашвили она могла стать матерью сразу двоих детей, но предпочла прервать беременность. Судя по воспоминаниям актрисы, срок беременности уже был достаточно большим: в советское время врач сообщил ей пол нерожденных детей.
«Когда всё было кончено, женщина-хирург сказала: "Жалко, двое у тебя были. Девочка и мальчик". Я предала их. Я совершила первый страшный грех, который не прощается», — вспоминала актриса.Олег Басилашвили не знал о беременности жены, а Доронина намекала на возможную неверность первого супруга. Возможно, именно это подтолкнуло актрису к решению об аборте. Однако Борис Химичев, который сам хотел детей, утверждал, что во время их брака Доронина дважды могла стать матерью, но каждый раз ставила карьеру выше рождения ребенка.
Где сейчас Татьяна ДоронинаС 2022 года Татьяна Доронина живет в доме престарелых. После перенесенного коронавируса у актрисы появились проблемы с ногами. По слухам, народная артистка СССР практически не встает с постели. В марте 2024 года близкая подруга Дорониной, заслуженная артистка России Лидия Матасова, рассказывала, что актриса поддерживает связь только с узким кругом людей.
В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Татьяны Дорониной орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В документе отмечалось, что награда связана с многолетней плодотворной деятельностью актрисы.
Доронина сохранила свой легендарный волевой характер. Она категорически отказывается возвращаться в публичное пространство, не даёт интервью и жёстко контролирует, чтобы посторонние люди не нарушали её личные границы. Её круг общения сведён к нескольким самым близким друзьям и помощникам.