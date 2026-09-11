11 сентября 2026, 12:06

Татьяна Доронина (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Татьяна Васильевна Доронина — советская и российская актриса и театральный режиссёр, народная артистка СССР. Выпускница Школы-студии МХАТ, с 1966 по 1972 год она выступала на сцене Московского Художественного театра, а в 1983 году вновь присоединилась к его коллективу. Всесоюзную известность артистке принесли главные роли в культовых фильмах «Три тополя на Плющихе», «Ещё раз про любовь» и «Мачеха». 12 сентября Татьяне Дорониной исполняется 93 года. Подробнее о её жизни и карьере — в материале «Радио 1».





Содержание Биограия Татьяны Дорониной: детство и юность Как Татьяна Доронина стала актрисой Театральная карьера Татьяны Дорониной Фильмы Татьяны Дорониной Татьяна Доронина — руководитель МХАТ имени М. Горького Личная жизнь Татьяны Дорониной Почему у Татьяны Дорониной нет детей Где сейчас Татьяна Доронина

Биограия Татьяны Дорониной: детство и юность

Татьяна Доронина (фото: РИА Новости / Борис Манушин)

«Страна довоенного детства, в которой не было мороза, голода, болезней, потерь и взрослых открытий, не было карточек, очередей за хлебом, а было — только ёлка со шпилем, милые лица моих родных: Галька с широкими косами, весёлая мама и отец. Отец, который ходил прямой лёгкой походкой и говорил: "Какая благодать"», — вспоминала Татьяна Доронина.

«А потом в толпе, которая стояла вокруг длинного серого репродуктора, я держала Васю за руку, чувствовала, как рука из горячей сделалась совсем холодной, и по этому холоду поняла, что случилось что-то такое важное, неожиданное и страшное, чего ещё не было в моей жизни. Вася наклонился и сказал: "Беги, скажи мамке, что война. Да не пугай сразу-то, скажи: "Мама, война, мол". Я бежала к дому у озера, увидела Нюру в окне, а рядом банку с ромашками и закричала весело, чтобы не испугать: "Мама, папа сказал, что война, мол". И окно стало из светлого тёмным. Исчезла Нюра в белом платье, и упала банка с ромашками, и кончилось всё, что называлось "До войны"», — вспоминала актриса.

Как Татьяна Доронина стала актрисой

Татьяна Доронина (фото: РИА Новости)

Театральная карьера Татьяны Дорониной

Фильмы Татьяны Дорониной

Татьяна Доронина (фото: кадр из фильма «Бесприданница»)

«Я живу в придуманных мирах придуманных людей и считаю эту жизнь настоящей», — делилась Татьяна Доронина.

Татьяна Доронина — руководитель МХАТ имени М. Горького

Личная жизнь Татьяны Дорониной

Брак Татьяны Дорониной и Олега Басилашвили

Татьяна Доронина (фото: РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов)

«С какого-то времени я как личность стал для Татьяны Васильевны неинтересен, она нашла более привлекательных людей, проводить время с которыми ей стало приятнее, чем со мной. Постепенно жена начала от меня отдаляться — не только в личном плане, но и в понимании принципов театральной работы, а также в общих взглядах на жизнь. В результате мы разошлись, оба были от этого счастливы и до сих пор сохраняем добрые отношения», — говорил он.

Брак Татьяны Дорониной и Анатолия Юфита

Татьяна Доронина (фото: кадр из фильма «Мачеха»)

Брак Татьяны Дорониной и Эдварда Радзинского

«Когда увидел игру Тани, меня током пронзило. Это было невероятно! Такое явление! Любовь накрыла в секунду!» — рассказывал Радзинский.

Татьяна Доронина (фото: кадр из фильма «Три тополя на Плющихе»)

«Уехав, я наступила себе на горло и совершила предательство по отношению к театру. Это моя ошибка!» — делилась актриса.

«Доронина грациозна в своём женском «я хочу». Не было виноватых. Почему развелись? Это наше дело», — вспоминал он.

Брак Татьяны Дорониной и Бориса Химичева

Татьяна Доронина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Однажды сервиз на шесть персон грохнули. Единственное, чем Татьяна не могла в меня запустить, — это книга. А меня художественная литература не останавливала — я мог», — рассказывал Химичев.

Брак Татьяны Дорониной и Роберта Тахненко

«Интерес проявился к ней только тогда, когда услышал, как она решает хозяйственно-бытовые вопросы. Я увидел руководителя, способного очень неординарно мыслить», — говорил он.

Татьяна Доронина (фото: РИА Новости / Евгения Новоженина)

Почему у Татьяны Дорониной нет детей

«Когда всё было кончено, женщина-хирург сказала: "Жалко, двое у тебя были. Девочка и мальчик". Я предала их. Я совершила первый страшный грех, который не прощается», — вспоминала актриса.

Где сейчас Татьяна Доронина