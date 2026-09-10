«Не доходит»: Стас Ярушин объяснил, почему решил писать песни на английском языке
Стас Ярушин рассказал, почему решил начать писать музыку на английском языке
Стас Ярушин после утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» объяснил, почему он решил писать музыку на английском языке.
В интервью Super артист признался, что вынашивал эту идею с детства, но воплотил её только спустя время.
«Мне всегда нравилась «фирменная музыка», как я называю. Я всегда задаюсь вопросом: почему то, что мы производим у нас в стране, не доходит до мира? Почему, когда делают мировую музыку, её слушают во всём мире? Этот вопрос для меня по-прежнему открытый», — поделился Ярушин.Станислав подчеркнул, что любит сочинять песни и на русском языке — такой проект у него есть. Однако эти композиции звучат совсем иначе. Певец объяснил, что треки на других языках люди воспринимают по-разному из-за «гармонии, посыла, ментальности и культуры».