«Не доходит»: Стас Ярушин объяснил, почему решил писать песни на английском языке

10 сентября 2026, 18:49

Стас Ярушин рассказал, почему решил начать писать музыку на английском языке

Станислав Ярушин (Фото: Instagram* @yarushinstanislav)

Стас Ярушин после утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио» объяснил, почему он решил писать музыку на английском языке.





В интервью Super артист признался, что вынашивал эту идею с детства, но воплотил её только спустя время.

«Мне всегда нравилась «фирменная музыка», как я называю. Я всегда задаюсь вопросом: почему то, что мы производим у нас в стране, не доходит до мира? Почему, когда делают мировую музыку, её слушают во всём мире? Этот вопрос для меня по-прежнему открытый», — поделился Ярушин.