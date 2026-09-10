«Даже не спрашивайте»: Дима Масленников попал в ДТП на съёмках новой экспедиции

10 сентября 2026, 16:09

Дима Масленников попал в ДТП на съёмках новой экспедиции

Дмитрий Масленников (Фото: Telegram @maslennikovliga)

Блогер Дима Масленников попал в ДТП во время съёмок новой экспедиции. В личном блоге он сообщил, что никто из команды не получил серьёзных травм.





По словам Дмитрия, в поездке находились пятеро человек. Сам блогер отделался ушибами и оказался среди наименее пострадавших. Остальные члены команды тоже избежали серьёзных повреждений и продолжили работу над проектом.

«Слава Богу, что серьёзных травм нет. По большей части отделались небольшим испугом и продолжили съёмки. Но три из пяти участников поездки, на всякий пожарный, пойдут в травмпункт делать рентген. Есть подозрения на небольшие повреждения рук и ног. Я легче всего отделался. Только ушибы и всё», — пояснил он.