«Кидали камни»: Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной
Долина сравнила себя с Марией Магдалиной из-за скандала с квартирой в Хамовниках
Лариса Долина высказалась о скандале с квартирой в Хамовниках. В беседе с НСН певица заявила, что приняла это жизненное испытание.
Артистка отметила, что сейчас этот этап остался позади, а жизнь продолжается.
«Каждому человеку посылаются испытания, а я стала такой Марией Магдалиной, в которую кидали камни. Я стала просто козлом отпущения. Ведь не я первая в этой ситуации оказалась», — подчеркнула Лариса Александровна.Певица дала понять, что воспринимает трудности как нечто закономерное, но не стала вдаваться в подробности самого скандала с недвижимостью.
Ранее Лариса Долина прокомментировала решение суда взыскать 114 миллионов рублей в её пользу. Артистка заявила, что мошенники вряд ли выплатят ей эту сумму. По её словам, она потеряла почти все накопления за годы концертной деятельности.