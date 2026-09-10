«Кидали камни»: Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной

10 сентября 2026, 18:39

Долина сравнила себя с Марией Магдалиной из-за скандала с квартирой в Хамовниках

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Лариса Долина высказалась о скандале с квартирой в Хамовниках. В беседе с НСН певица заявила, что приняла это жизненное испытание.





Артистка отметила, что сейчас этот этап остался позади, а жизнь продолжается.

«Каждому человеку посылаются испытания, а я стала такой Марией Магдалиной, в которую кидали камни. Я стала просто козлом отпущения. Ведь не я первая в этой ситуации оказалась», — подчеркнула Лариса Александровна.