«Я сразу как-то остыл к жене»: почему Бутман винит Авербуха в разводе и как в свои 65 делит постель с 33-летней супругой
Его имя знакомо каждому, кто хоть раз слышал джаз. Но мало кто знает, что за плечами Игоря Бутмана годы скитаний между Америкой и Россией, сын, оставленный за океаном, звёздная болезнь и тяжёлый развод после ледового шоу. Сегодня народному артисту 65, и он снова влюблён — в женщину, которая младше его на три десятилетия. Так кто же на самом деле разрушил его прошлый брак и кого саксофонист считает виноватым, читайте в материале «Радио 1».
Игорь Михайлович Бутман: Биография и творческий путьИгорь Михайлович Бутман родился 27 октября 1961 года в Ленинграде. Его отец, Михаил Соломонович Бутман, работал инженером-строителем и увлекался музыкой — играл на фортепиано и барабанах. Мать, Мариула Николаевна Ливанова, была из семьи профессиональных музыкантов: её отец играл на скрипке в оркестре Мариинского театра.
В 11 лет Игорь начал осваивать кларнет в детской музыкальной школе. Позже поступил в Музыкальное училище имени М. П. Мусоргского по классу саксофона. Параллельно с учёбой занимался хоккеем. Профессиональная карьера юноши началась с сотрудничества с Давидом Голощёкиным, затем молодой человек играл в квинтете Сергея Курёхина. Два года саксофонист работал в оркестре Олега Лундстрема. В 1984 году стал участником московского ансамбля «Аллегро».
В сентябре 1987 года Игорь поступил в Berklee College of Music в Бостоне — ведущее джазовое учебное заведение США. Во время обучения сотрудничал с известными американскими джазменами, включая Гровера Вашингтона и Лайонела Хэмптона.
Первый брак с Айлин Кэллохан и вторая попытка с Донной ВудсВ 1980 году Бутман познакомился с американкой Айлин Кэллохан, приехавшей в СССР изучать русский язык. В 1985 году они официально зарегистрировали свои отношения, и Игорь переехал в США. Брак продлился недолго — супруги расстались из-за сложностей в отношениях. В Нью-Йорке Бутман познакомился с певицей Донной Вудс.
В 1991 году у пары родился сын Михаил. Вскоре пара рассталась. Музыканта потянуло в Россию — Донна ехать отказалась. После развода, по словам музыканта, бывшая жена и её новый муж заняли враждебную позицию.
«Они очень агрессивно были настроены против меня», — говорил он.В итоге Игорю пришлось официально отказаться от родительских прав. Однако, спустя годы он помог взрослому сыну с оплатой университета в Филадельфии. В интервью «Ведомостям» 2026 года сообщил, что встречается с Майклом во время поездок в США и надеется, что тот когда-нибудь приедет в Россию.
Третье партнёрство: Оксана22 октября 1992 года на концерте в гостинице «Пента-Ренессанс» в Москве саксофонист познакомился с Оксаной, моделью и дизайнером. В 1995 году они поженились. В 1996 году родился первенец Даниил, а в 2008 году — Марк. Семья проживала в Москве.
Бутман создал собственный биг-бэнд в 1999 году, который позже стал Московским джазовым оркестром. В 2013 году Оксана подала на развод, заявив, что дальнейшая совместная жизнь стала невыносимой. В 2015 году брак был официально расторгнут. Одной из причин разрыва Бутман назвал своё участие в шоу «Ледниковый период».
«Мой брак разрушил Илья Авербух. Я стал участвовать в ледовом шоу. И сразу как-то остыл к жене. Может, это была звёздная болезнь», — заявил джазмен в беседе с Корчевниковым.
Какими выросли дети саксофониста от третьего брака:Сын Даниил окончил Оксфордский университет по специальности «химия», женился в Оксфорде в 2018 году. Проживает в Великобритании. Марк окончил школу в России с золотой медалью и поступил в МГИМО на факультет международных экономических отношений.
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