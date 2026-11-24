24 ноября 2026, 09:55

Игорь Бутман (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Его имя знакомо каждому, кто хоть раз слышал джаз. Но мало кто знает, что за плечами Игоря Бутмана годы скитаний между Америкой и Россией, сын, оставленный за океаном, звёздная болезнь и тяжёлый развод после ледового шоу. Сегодня народному артисту 65, и он снова влюблён — в женщину, которая младше его на три десятилетия. Так кто же на самом деле разрушил его прошлый брак и кого саксофонист считает виноватым, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Игорь Михайлович Бутман: Биография и творческий путь Первый брак с Айлин Кэллохан и вторая попытка с Донной Вудс Третье партнёрство: Оксана Какими выросли дети саксофониста от третьего брака: Четвёртый матримониальный союз: Анна Львова Текущая деятельность

Игорь Михайлович Бутман: Биография и творческий путь



Игорь Бутман (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Первый брак с Айлин Кэллохан и вторая попытка с Донной Вудс

«Они очень агрессивно были настроены против меня», — говорил он.

Третье партнёрство: Оксана



Игорь Бутман с супругой Оксаной и сыновьями (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мой брак разрушил Илья Авербух. Я стал участвовать в ледовом шоу. И сразу как-то остыл к жене. Может, это была звёздная болезнь», — заявил джазмен в беседе с Корчевниковым.

Какими выросли дети саксофониста от третьего брака:

Реанимация, разочарование в Европе и эксперимент с усыновлением. Как выживает Ольга Будина, вернувшаяся в Россию

Четвёртый матримониальный союз: Анна Львова



Игорь Бутман и его супруга Анна Львова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Текущая деятельность