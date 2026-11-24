Основателя группы «Ляпис Трубецкой» Михалка внесли в базу розыска в России
Основателя группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка объявили в розыск в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Музыканта внесли в базу розыска по запросу белорусских силовиков. Его обвиняют в публичном оскорблении президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и в разжигании социальной вражды и розни — в августе 2026 года он заочно получил четыре года колонии.
Отмечается, что ранее Михалок, который выступает в поддержку ВСУ, начал принимать заказы на корпоративы россиян за рубежом. Он готов выступить за 3,5 млн рублей плюс расходы по райдеру, а за дополнительные 500 тысяч рублей готов даже перенести запланированный концерт. В 2022 году музыкант переехал в Эстонию, где сейчас проживает, а гастролирует он по Европе и США.
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