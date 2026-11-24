24 ноября 2026, 17:56

Прохор Шаляпин объяснил, почему проведёт день рождения в больнице

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин на премии VOICE Man Awards сообщил, что проведёт свой день рождения в больнице.





В беседе с NEWS.ru артист рассказал, что ложится на трёхдневный чекап. По словам Шаляпина, госпитализация Никиты Джигурды из-за инфаркта заставила его задуматься о здоровье.

«Я ложусь на чекап уже завтра. Еду в ЦКБ на три дня полностью проверять свой организм. Я не буду отмечать свой день рождения, поскольку проведу его в больнице. Что может быть лучше, чем правильные капельницы?» — высказался Прохор.