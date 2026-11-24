24 ноября 2026, 07:30

Ольга Будина (Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова)

В начале 2000-х годов её лицо знала вся страна: тонкая, с огромными грустными глазами, она казалась воплощением женственности и силы сразу. Громкие премьеры, престижные награды, роман с состоятельным мужчиной, долгожданное материнство — со стороны жизнь Ольги Будиной выглядела безупречной. А за глянцевой обложкой скрывались предательство близкого человека, борьба за здоровье сына и долгие поиски себя между двумя странами. Что произошло с самой востребованной актрисой России, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Стихи Лорки и спортивный азарт во дворе Щуки Крах брака: 19 дней в реанимации Неудачный эксперимент с усыновлением Испания, которая разочаровала Заслуженная — в 51: своё кино вместо чужих текстов

Стихи Лорки и спортивный азарт во дворе Щуки



Ольга Будина (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Крах брака: 19 дней в реанимации

«Мы 19 дней в реанимации провели. Врачи были не в состоянии поставить правильный диагноз. Всё могло закончиться трагедией, но мы ребёнка вытащили», — рассказала кинодива в программе «Судьба человека».

Неудачный эксперимент с усыновлением



Ольга Будина (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

«Я не могла опереться на него, я понимала, что он мог меня обмануть, может схитрить. Как я могу ввести в семью постороннего человека, понимая, что он может оказать какое-то влияние на моего сына», — поделилась она.

Испания, которая разочаровала

«Тогда было дешевле приобрести дом в Испании на берегу моря, чем заплатить за дачу в Подмосковье», — объясняла звезда.



Ольга Будина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

«Я была беглянкой, а теперь вернулась. Очень этому рада», — говорила она Вячеславу Манучарову.

«За эти два года я не получила ни одного предложения по съёмкам в фильмах. Мне просто интересно, сколько это будет продолжаться ещё. Я-то себя чувствую бесконечно нужной и востребованной, но то, что я делаю сегодня, — это абсолютно бесплатно. А я ведь тоже человек», — говорила она.

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Заслуженная — в 51: своё кино вместо чужих текстов



Ольга Будина (Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова)

«В нынешней реальности уже невозможно говорить чужие тексты, как я делала это раньше», — объяснила она.