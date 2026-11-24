Реанимация, разочарование в Европе и эксперимент с усыновлением. Как выживает Ольга Будина, вернувшаяся в Россию
В начале 2000-х годов её лицо знала вся страна: тонкая, с огромными грустными глазами, она казалась воплощением женственности и силы сразу. Громкие премьеры, престижные награды, роман с состоятельным мужчиной, долгожданное материнство — со стороны жизнь Ольги Будиной выглядела безупречной. А за глянцевой обложкой скрывались предательство близкого человека, борьба за здоровье сына и долгие поиски себя между двумя странами. Что произошло с самой востребованной актрисой России, читайте в материале «Радио 1».
Стихи Лорки и спортивный азарт во дворе ЩукиОльга Будина выросла в Одинцове в обычной семье, но с малых лет отличалась неуемной энергией. В школьные годы она играла на фортепиано и аккордеоне, пела в хоре, вела концерты, а в старших классах создала собственный театр — сама писала пьесы, ставила спектакли. Их мюзикл «Принцесса на горошине» стал событием для всей школы. После выпускного Ольга долго не могла определиться с профессией: сначала решила поступать в педагогический вуз, потом передумала.
В голову пришла идея попробовать себя в актёрской профессии. Попытка поступить в Гнесинку провалилась. В Щукинское училище она подала документы «из любопытства» — зашла во двор института, увидела стайку чересчур самоуверенных абитуриентов и вдруг почувствовала спортивный азарт. Готовиться времени не было, поэтому на прослушивании она просто читала стихи Федерико Гарсиа Лорки — так искренне и пронзительно, что приёмная комиссия во главе с самим Владимиром Этушем поставила ей высший балл. Учёба давалась непросто: после первой сессии девушку даже хотели отчислить, но упрямство взяло верх.
Уже на втором курсе она заслужила твёрдую пятёрку по актёрскому мастерству. Прорыв случился в 2000 году: «Граница. Таёжный роман» сделал её знаменитой. Дальше — «Романовы. Венценосная семья», «Идиот», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Земский доктор». Государственная премия, ТЭФИ, статус одной из самых востребованных актрис страны. В 28 лет казалось, что впереди только безоблачное счастье.
Крах брака: 19 дней в реанимацииВ 2004 году она вышла замуж за бизнесмена Александра Наумова. Беременность, роды — и сразу катастрофа. Сын Наум родился раньше срока с серьёзными проблемами.
«Мы 19 дней в реанимации провели. Врачи были не в состоянии поставить правильный диагноз. Всё могло закончиться трагедией, но мы ребёнка вытащили», — рассказала кинодива в программе «Судьба человека».Параллельно рушился бизнес мужа. Своего жилья не было — жили в подмосковном пансионате, где не оказалось даже стиральной машины. Пелёнки приходилось стирать вручную. Муж пропадал на работе, отмахиваясь от жалоб жены на усталость. Когда Науму исполнилось девять месяцев, Будина собрала вещи и ушла.
Позже она рассказывала, что бывший супруг забрал всё совместно нажитое и даже подаренные им же украшения. Жить приходилось на детское пособие. Когда Науму исполнилось два года, актриса вернулась на площадку — снялась в нескольких проектах, подписала рекламный контракт и смогла купить однокомнатную квартиру.
Неудачный эксперимент с усыновлениемЖелание помогать детям из детдомов привело Будину в Адыгею. Там она познакомилась с 14-летним Сашей. Мальчик так проникновенно читал стихи, что сердце актрисы дрогнуло. Ольга забрала его в Москву, планировала опеку, хотела помочь с поступлением в Академию МЧС.
Но совместная жизнь не заладилась: по её словам, подросток врал, курил, воровал и учил маленького Наума дурным словам. Будина приняла решение вернуть его в детдом. Позже она объясняла своё решение в программе «Секрет на миллион».
«Я не могла опереться на него, я понимала, что он мог меня обмануть, может схитрить. Как я могу ввести в семью постороннего человека, понимая, что он может оказать какое-то влияние на моего сына», — поделилась она.Спустя годы повзрослевший Александр пришёл на телевидение, извинился и признал, что сам саботировал отношения.
Испания, которая разочаровалаВ 2017 году Будина уехала с сыном в Испанию, ей казалось, что в России не осталось возможностей для развития.
«Тогда было дешевле приобрести дом в Испании на берегу моря, чем заплатить за дачу в Подмосковье», — объясняла звезда.Но жизнь у моря не стала спасением. Актрису поразило то, что транслировалось детям в школах, и то, как занятия могли отменяться ради мероприятий, которые она считала чуждыми. В 2019 году она вернулась.
«Я была беглянкой, а теперь вернулась. Очень этому рада», — говорила она Вячеславу Манучарову.Но киноиндустрия за эти годы изменилась. Выросло новое поколение режиссёров, появились другие кумиры. В интервью своему коллеге Будина признавалась:
«За эти два года я не получила ни одного предложения по съёмкам в фильмах. Мне просто интересно, сколько это будет продолжаться ещё. Я-то себя чувствую бесконечно нужной и востребованной, но то, что я делаю сегодня, — это абсолютно бесплатно. А я ведь тоже человек», — говорила она.
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Заслуженная — в 51: своё кино вместо чужих текстовОсенью 2026 года Ольге Будиной присвоили звание заслуженной артистки России. К этому моменту она уже несколько лет не снималась, но не бездействовала. Её фильм «Белгородские хроники» получил специальный диплом на фестивале «Западные ворота» — «за актуальность темы и гражданскую позицию».А в ноябре 2026 года в Музее Победы прошёл закрытый показ её авторского проекта «Иди за мной!». Будина выступила там как автор идеи, режиссёр, интервьюер, композитор и генеральный продюсер.
«В нынешней реальности уже невозможно говорить чужие тексты, как я делала это раньше», — объяснила она.В проект вошли два фильма: 36-минутная картина «Чита» и его команда» о подготовке бойцов и 94-минутное эссе «Святое Белогорье» о жизни белгородского приграничья. Музыку Будина написала сама — на стихи русских классиков, в исполнении сводного хора из Белгорода. В 2026 году актриса также вернулась на экран в драме «Мой друг», где сыграла тётю Иру; фильм вышел в российский прокат 26 февраля.