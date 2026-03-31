«Я стал старый»: Андрей Макаревич** впервые рассказал, как прячется при обстрелах в Израиле и что приводит в ярость его жену

31 марта 2026, 12:50

Андрей Макаревич** (Фото: Инстаграм*@makarevich_andrey_official 1)

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич** уже пять лет живет в Израиле с женой Эйнат Кляйн и сыном Эйтаном. С 28 февраля их семья находится в напряжении из-за эскалации конфликта с Ираном. О том, как музыкант и его близкие переживают ракетные обстрелы, расскажет «Радио 1».





Содержание Как семья Макаревича** спасается от обстрелов Старость, бесцеремонные покупатели и утраченные иллюзии Откровения музыканта о быте в Израиле Как прошёл «вечер друзей» музыканта

Как семья Макаревича** спасается от обстрелов





«Это довольно противно. Но мы привыкли, включая сына. Проснулся, спустился в убежище, подождал там 15 минут, вернулся обратно в койку… Удовольствия мало, потому что совершенно непонятно, где это бабахнет. Может, далеко, а может, над твоей головой», — пояснил Андрей**.

«У меня два дня назад лопнуло терпение, потому что такое вынужденное безделье вгоняет в депрессию. Мы исхитрились и сели писать дома. Привезли сюда аппарат. Самой сложной задачей было добиться абсолютной тишины в доме при наличии маленького сына»,— высказывался композитор.

Старость, бесцеремонные покупатели и утраченные иллюзии

«Я стал старый, противный. Внутри — кажется, что я такой же. Но это входит во всё большее противоречие с тем, что снаружи», — жаловался музыкант в интервью Станиславу Кучеру**.



Откровения музыканта о быте в Израиле

«Есть люди, которые продолжают жить в своем колпаке, смотрят российское телевидение, Вову Соловьева, пьют водку и тоскуют. Я не понимаю, чего они приехали. Зачем? Экономически здесь не лучше. Здесь значительно дороже, чем в России. Здесь непростая жизнь. Если им рассказали про красивую легкую жизнь в Израиле – их обманули», — говорил музыкант.

Как прошёл «вечер друзей» музыканта