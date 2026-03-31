«Я стал старый»: Андрей Макаревич** впервые рассказал, как прячется при обстрелах в Израиле и что приводит в ярость его жену
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич** уже пять лет живет в Израиле с женой Эйнат Кляйн и сыном Эйтаном. С 28 февраля их семья находится в напряжении из-за эскалации конфликта с Ираном. О том, как музыкант и его близкие переживают ракетные обстрелы, расскажет «Радио 1».
Как семья Макаревича** спасается от обстреловРок-музыкант живёт с семьёй в доме на краю заповедника — в двадцати минутах от Хайфы и сорока от Нетании. Такое расположение, по его словам, спасает от прицельных обстрелов: что‑то, конечно, летит, но гораздо меньше, чем по Тель-Авиву. А вот друзьям музыканта приходится гораздо тяжелее — они вынуждены бегать в бомбоубежище по пять‑шесть раз за день, и это, по его словам, чудовищно утомляет.
Андрей Макаревич** признался, что спит очень мало из-за ночных обстрелов.
«Это довольно противно. Но мы привыкли, включая сына. Проснулся, спустился в убежище, подождал там 15 минут, вернулся обратно в койку… Удовольствия мало, потому что совершенно непонятно, где это бабахнет. Может, далеко, а может, над твоей головой», — пояснил Андрей**.Музыкант рассказал, что хочет записать сольный альбом, но студия, где он обычно работает, это бомбоубежище. В таких условиях заниматься творчеством практически невозможно: в любую минуту может сработать тревога, и в помещение сбегаются люди.
«У меня два дня назад лопнуло терпение, потому что такое вынужденное безделье вгоняет в депрессию. Мы исхитрились и сели писать дома. Привезли сюда аппарат. Самой сложной задачей было добиться абсолютной тишины в доме при наличии маленького сына»,— высказывался композитор.
Старость, бесцеремонные покупатели и утраченные иллюзииЖивущий в Израиле эмигрант откровенно высказался о том, как время меняет его внешность.
«Я стал старый, противный. Внутри — кажется, что я такой же. Но это входит во всё большее противоречие с тем, что снаружи», — жаловался музыкант в интервью Станиславу Кучеру**.Два года назад Макаревич** и его супруга уже говорили, что жизнь на Святой земле их отнюдь не радует. Особенно Эйнат Кляйн — она с раздражением рассказывала о бесцеремонности местных покупателей, которая выводит её из себя.
Откровения музыканта о быте в ИзраилеВ январе 2025-го экс-ведущий «Смака» признался: его иллюзии относительно новой страны во многом рассеялись. Андрей Макаревич** поделился наблюдениями о том, как устроен быт эмигрантов из России.
«Есть люди, которые продолжают жить в своем колпаке, смотрят российское телевидение, Вову Соловьева, пьют водку и тоскуют. Я не понимаю, чего они приехали. Зачем? Экономически здесь не лучше. Здесь значительно дороже, чем в России. Здесь непростая жизнь. Если им рассказали про красивую легкую жизнь в Израиле – их обманули», — говорил музыкант.
Как прошёл «вечер друзей» музыкантаВ 2026 году иноагент, оказавшись в стеснённых обстоятельствах, хватается за любую подработку. В январе он организовал «вечер друзей», его концерт обещал публике душевное выступление и дегустацию авторского вина. Однако вместо уютной встречи гости столкнулись с чудовищной теснотой и откровенно пренебрежительным отношением.
**Андрей Макаревич, Станислав Кучер — признаны иноагентами в РФ