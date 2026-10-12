«Я стал заглядываться на других»: отказала в интимной близости и простила измену после 38 лет обмана. Сокровенная тайна Натальи Гвоздиковой

12 октября 2026, 18:13

Наталья Гвоздикова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Их называли «жареными гвоздиками» — и считали самой красивой и крепкой парой советского кино. Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков вместе снимались, гастролировали, вели концерты. Со стороны казалось, что у них всё идеально. А в 2001 году иллюзия рухнула: актриса узнала, что у мужа есть вторая семья и двое внебрачных детей. Однако кинодива не устроила скандала, не подала на развод — и до последнего дня ухаживала за мужем. Почему народная артистка РФ всё терпела и не ушла, читайте в материале «Радио1».





Содержание Вслед за старшей сестрой: путь к сцене Мечта многих стала её реальностью: успех, который многим казался недостижимым «Жареные гвоздики»: история «идеальной» советской пары Двойная жизнь и прощение: что пережила Гвоздикова

Вслед за старшей сестрой: путь к сцене



Наталья Гвоздикова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Мечта многих стала её реальностью: успех, который многим казался недостижимым



Евгений Жариков (Фото: кадр из фильма «Кодекс чести-1»)

«Жареные гвоздики»: история «идеальной» советской пары

«Я рано вышла замуж. За математика-кибернетика. Александр был совсем из другой среды, и общих знакомых у нас не было. Развелась с ним из-за Жени Жарикова, и после этого мы больше никогда не встречались», — цитирует актрису «ЭГ».

«Не люблю вспоминать об этом, но мне даже приходилось прятаться. Приезжал его папа, пытался нас помирить. Я не хотела остаться калекой и подвергать свою жизнь таким испытаниям», — признавалась артистка в передаче «Судьба человека».

«С Женей мы встретились на съёмках фильма «Рождённая революцией». Он не очень мне понравился. Насколько я знаю, Жариков тоже не пришёл от меня в восторг», — признаётся кинодива.

Двойная жизнь и прощение: что пережила Гвоздикова

«Да, он совершил ошибку — ввязался в историю с той женщиной, Секридовой (которая родила от него двоих внебрачных детей). Не хочу говорить о ней. Бог ей судья», — приводит воспоминания звезды «ЭГ».



Наталья Гвоздикова (слева) и Евгений Жариков (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

«С годами мои чувства к Наташе не ослабевали. Но мне не хватало страсти в отношениях. А Наташа меня от себя удалила: «Ты храпишь, мешаешь спать». Мне не хватало секса, я стал заглядываться на других женщин… А ведь мой организм и после 50 продолжал вырабатывать избыток тестостерона», — делился артист в беседе.

«Я простила своего мужа. Если бы не простила, мы бы развелись. Полностью или не полностью я его простила — трудный вопрос. Конечно, мне обидно и больно», — вспоминала Гвоздикова.

«Женя по суду платит им алименты — на этом его участие в жизни сына и дочери заканчивается», — заявила Татьяна Секридова «ЭГ».