«Я стал заглядываться на других»: отказала в интимной близости и простила измену после 38 лет обмана. Сокровенная тайна Натальи Гвоздиковой
Их называли «жареными гвоздиками» — и считали самой красивой и крепкой парой советского кино. Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков вместе снимались, гастролировали, вели концерты. Со стороны казалось, что у них всё идеально. А в 2001 году иллюзия рухнула: актриса узнала, что у мужа есть вторая семья и двое внебрачных детей. Однако кинодива не устроила скандала, не подала на развод — и до последнего дня ухаживала за мужем. Почему народная артистка РФ всё терпела и не ушла, читайте в материале «Радио1».
Вслед за старшей сестрой: путь к сценеНаталья Гвоздикова появилась на свет 7 января 1948 года в посёлке Борзя Читинской области — месте суровом и бесконечно далёком от блеска театральных софитов. Её семья была самой обычной: отец, Фёдор Титович, прошёл войну, а после демобилизации трудился инженером-строителем на железной дороге. Мать, Нина Николаевна, окончила художественно-промышленное училище, но работать по специальности не стала — посвятила себя дому и детям.
Старшая сестра, Людмила, первой в семье выбрала творческую стезю. Окончив ГИТИС, она работала в знаменитом Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина и часто появлялась на телеэкранах. Этот пример и стал тем самым решающим фактором, который в итоге предопределил судьбу будущей актрисы.
Вскоре после рождения младшей дочери семья уехала из Забайкалья в Прибалтику. А детство и школьные годы девочки прошли в Великих Луках Псковской области. Наташа росла активной, всерьёз увлеклась балетом и даже посещала студию при местном Доме культуры, мечтая о профессии хореографа. Но планам не суждено было сбыться: серьёзная травма ноги и особенности развития поставили крест на её карьере.
Мечта многих стала её реальностью: успех, который многим казался недостижимымВ 1967 году, вдохновлённая примером старшей сестры, Наталья собрала чемоданы и отправилась покорять Москву. Ей невероятно повезло: с первой же попытки она поступила в легендарный ВГИК, попав в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Это был тот самый знаменитый поток, который позже окрестили «курсом четырёх Наташ». Вместе с Гвоздиковой там учились Наталья Бондарчук, Наталья Белохвостикова и Наталья Аринбасарова.
Первокурсница покорила наставников не только своей яркой внешностью, но и невероятным упорством. Педагоги увидели в ней драматическую актрису и работали над глубиной образа. Окончив вуз в 1971 году, она тут же получила приглашение в Театр-студию киноактёра. Дебют в кино состоялся ещё во время учёбы, в 1969 году.
Сначала была короткометражка «Белые дюны», а затем — драма её наставника Герасимова «У озера». Роль там была крошечной, но опыт — бесценным: юная актриса работала на одной площадке с такими гигантами, как Василий Шукшин и Олег Жаков. Уже в 1970 году восходящая звезда засветилась в «Городе первой любви», а спустя год сыграла обаятельную Светлану в комедии «Ох уж эта Настя!». Настоящий успех пришёл с «Большой переменой»: роль аспирантки Полины сделала её знаменитой.
Ради этого образа Наталья пожертвовала своими светлыми волосами, скрыв их под густым чёрным париком. После премьеры почтовый ящик актрисы буквально ломился от писем, а миллионы мужчин по всему Союзу безнадёжно влюблялись в эту хрупкую «брюнетку» с утончёнными чертами лица. Но главным триумфом и одновременно началом личной истории стала многосерийная сага «Рождённая революцией». По иронии судьбы, артистка тогда тяжело заболела и пропустила пробы. Исполнитель главной роли Евгений Жариков, который к тому моменту уже был утверждён, буквально поставил режиссёрам ультиматум: он будет сниматься исключительно в паре с Гвоздиковой. Эта принципиальность не только подарила экрану потрясающий дуэт, но и принесла Наталье Государственную премию СССР, навсегда вписав её имя в золотой фонд отечественного кино.
«Жареные гвоздики»: история «идеальной» советской парыК моменту встречи с Жариковым Наталья уже была в браке.
«Я рано вышла замуж. За математика-кибернетика. Александр был совсем из другой среды, и общих знакомых у нас не было. Развелась с ним из-за Жени Жарикова, и после этого мы больше никогда не встречались», — цитирует актрису «ЭГ».Они поженились в 1969 году, но брак продлился недолго. Александр оказался болезненно ревнивым: растущая известность жены и её частое отсутствие на съёмках вызывали у супруга постоянные подозрения.
«Не люблю вспоминать об этом, но мне даже приходилось прятаться. Приезжал его папа, пытался нас помирить. Я не хотела остаться калекой и подвергать свою жизнь таким испытаниям», — признавалась артистка в передаче «Судьба человека».Он пил, скандалил, дело доходило до рукоприкладства и угроз. В итоге Гвоздикова подала на развод. В 1974 году она познакомилась с Евгением Жариковым.
«С Женей мы встретились на съёмках фильма «Рождённая революцией». Он не очень мне понравился. Насколько я знаю, Жариков тоже не пришёл от меня в восторг», — признаётся кинодива.Однако на площадке всё изменилось. Экранная история переросла в реальный роман. Жариков к тому времени был женат на фигуристке Валентине Зотовой, но ради Натальи принял решение уйти. В 1975 году они поженились — без торжеств, просто расписались в перерыве между съёмками.
А через год, в августе 1976 года, родился сын Фёдор. Для публики их семья стала образцом — идеальной советской парой. Друзья и коллеги дали им шуточное прозвище «Жареные гвоздики», сложив фамилии. Супруги вместе вели концерты, гастролировали, снимались в одних картинах. Со стороны казалось, что у них всё идеально.
Двойная жизнь и прощение: что пережила ГвоздиковаВ 2001 году иллюзия идеального брака рухнула. Оказалось, что Евгений Жариков уже несколько лет вёл двойную жизнь.
«Да, он совершил ошибку — ввязался в историю с той женщиной, Секридовой (которая родила от него двоих внебрачных детей). Не хочу говорить о ней. Бог ей судья», — приводит воспоминания звезды «ЭГ».Их роман начался ещё в 1994 году на фестивале «Созвездие», и за это время журналистка родила актёру двоих детей — сына Сергея и дочь Екатерину. Для Натальи это стало страшным ударом. Сын Фёдор, узнав правду об отце, безоговорочно принял сторону матери. Сам Жариков объяснял случившееся тем, что ему не хватало страсти в отношениях с женой.
«С годами мои чувства к Наташе не ослабевали. Но мне не хватало страсти в отношениях. А Наташа меня от себя удалила: «Ты храпишь, мешаешь спать». Мне не хватало секса, я стал заглядываться на других женщин… А ведь мой организм и после 50 продолжал вырабатывать избыток тестостерона», — делился артист в беседе.Наталья проявила невероятную силу духа и не подала на развод, а решила сохранить семью.
«Я простила своего мужа. Если бы не простила, мы бы развелись. Полностью или не полностью я его простила — трудный вопрос. Конечно, мне обидно и больно», — вспоминала Гвоздикова.Более того, Евгений прекратил всякое общение с внебрачными детьми.
«Женя по суду платит им алименты — на этом его участие в жизни сына и дочери заканчивается», — заявила Татьяна Секридова «ЭГ».Эта двойная жизнь и публичный скандал сильно подкосили здоровье Жарикова — у артиста обнаружили рак. И именно Наталья, несмотря на всё пережитое, до самого конца ухаживала за супругом. В 2012 году мужчина умер у неё на руках. Внебрачные дети на похороны не пришли, но выразили соболезнования в соцсетях. Сегодня 78-летняя актриса живёт в Москве, на юго-западе столицы, неподалёку от Воронцовского парка, рядом с сыном Фёдором. Летние месяцы актриса проводит в Калужской области, на просторной двухэтажной даче, которую когда-то купил её покойный муж. Там прима находит отраду в простых земных радостях: сама ухаживает за огромным цветником, где пышно цветут пионы, жасмин и розы, собирает ягоды и делает заготовки на зиму.
Кинодива редко появляется в кино и всерьёз подумывает о завершении карьеры. Однако из культурной жизни Наталья Фёдоровна не исчезла. Народная артистка РФ проводит творческие вечера, делится воспоминаниями о профессии — и зрители по-прежнему идут на её выступления. А ещё звезда «Большой перемены» входит в жюри национальной кинопремии «Ника».