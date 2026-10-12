«Ну ты же в тренде!»: Бен Аффлек признался, что дети считают его мемы круче фильмов

12 октября 2026, 16:39

Актёр Бен Аффлек рассказал, чем на самом деле гордятся его дети

Бен Аффлек (Фото: кадр из фильма «Исчезнувшая»)

Бен Аффлек мечтал, что однажды дети будут гордиться его актёрской карьерой и достижениями в кино. Однако у наследников голливудской звезды оказалось совершенно другое представление об успехе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Как признался артист, больше всего их впечатлили вовсе не его фильмы, а мемы с его участием, которые разлетелись по интернету.



Аффлек рассказал, что дети практически не интересуются его профессиональными заслугами. Зато стоит появиться очередному вирусному изображению с отцом, как он тут же становится для них настоящей знаменитостью. Сам актёр, судя по всему, до сих пор не может понять, почему именно это вызывает у них такой восторг.





«Им реально всё равно. Самое крутое, что я когда-либо сделал, по мнению моих детей, — это стал мемом. Я спрашиваю: "И что в этом крутого? В том, что я пролил кофе?" А они отвечают: "Ну ты же в тренде!" А я им: "То есть я в тренде благодаря тому, что выгляжу как вечно замученный мужик в депрессии?"», — поделился Аффлек.