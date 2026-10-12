«Ну ты же в тренде!»: Бен Аффлек признался, что дети считают его мемы круче фильмов
Актёр Бен Аффлек рассказал, чем на самом деле гордятся его дети
Бен Аффлек мечтал, что однажды дети будут гордиться его актёрской карьерой и достижениями в кино. Однако у наследников голливудской звезды оказалось совершенно другое представление об успехе. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Как признался артист, больше всего их впечатлили вовсе не его фильмы, а мемы с его участием, которые разлетелись по интернету.
Аффлек рассказал, что дети практически не интересуются его профессиональными заслугами. Зато стоит появиться очередному вирусному изображению с отцом, как он тут же становится для них настоящей знаменитостью. Сам актёр, судя по всему, до сих пор не может понять, почему именно это вызывает у них такой восторг.
«Им реально всё равно. Самое крутое, что я когда-либо сделал, по мнению моих детей, — это стал мемом. Я спрашиваю: "И что в этом крутого? В том, что я пролил кофе?" А они отвечают: "Ну ты же в тренде!" А я им: "То есть я в тренде благодаря тому, что выгляжу как вечно замученный мужик в депрессии?"», — поделился Аффлек.Похоже, дети актёра куда лучше ориентируются в интернет-культуре, чем в голливудских наградах и кассовых сборах. Для них оказаться в трендах и стать героем мемов — достижение не менее значимое, чем сняться в успешном фильме.
Сам Бен относится к ситуации с иронией, хотя, кажется, всё ещё надеется, что однажды наследники оценят и его работу в кино. Но пока звезде приходится мириться с неожиданным статусом: для собственных детей он прежде всего не голливудский актёр, а человек, чьи выражения лица и случайные моменты из жизни идеально подходят для мемов.