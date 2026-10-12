Голливудскую актрису Линдси Лохан обвинили в краже платьев во время визита в Москву

12 октября 2026, 16:18

Линдси Лохан заподозрили в присвоении нарядов после съёмок «Пусть говорят»

Линдси Лохан (Фото: Instagram* / @lindsaylohan)

Голливудская актриса Линдси Лохан оказалась в центре скандальной истории, связанной с её давним визитом в Москву. Бывшая сотрудница программы «Пусть говорят» рассказала, что после съёмок шоу пропали платья, которые стилисты подготовили специально для звезды. По словам женщины, дальнейшие события запомнились ей надолго. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».