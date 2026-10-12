Голливудскую актрису Линдси Лохан обвинили в краже платьев во время визита в Москву
Голливудская актриса Линдси Лохан оказалась в центре скандальной истории, связанной с её давним визитом в Москву. Бывшая сотрудница программы «Пусть говорят» рассказала, что после съёмок шоу пропали платья, которые стилисты подготовили специально для звезды. По словам женщины, дальнейшие события запомнились ей надолго. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Как утверждает бывшая сотрудница, перед эфиром Лохан выпила, и организаторам пришлось приложить усилия, чтобы вывести актрису в студию. Однако на этом история, по её словам, не закончилась: после съёмок обнаружилась пропажа нескольких нарядов, которые привезли для знаменитости.
Позже, как рассказала женщина, одежду якобы нашли в чемоданах Лохан в гостинице. Когда за вещами приехали ассистентки, актриса, по утверждению бывшей сотрудницы, не спешила расставаться с нарядами и даже пыталась забрать их обратно.
Но самым неожиданным эпизодом стало продолжение этой истории. Бывшая сотрудница заявила, что спустя некоторое время увидела фотографию Линдси Лохан, на которой та была одета в одно из платьев, фигурировавших в этой истории.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России