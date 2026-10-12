«Переделки»: Марина Кравец объяснила, как на ТНТ переосмысливают советскую классику

12 октября 2026, 17:49

Актриса Марина Кравец ответила критикам новогодних фильмов ТНТ

Марина Кравец (Фото: Instagram* / @marinakravets)

Марина Кравец высказалась о критике новогодних фильмов телеканала ТНТ, которые нередко сравнивают с любимыми советскими картинами. В беседе со «СтарХитом» артистка призналась, что понимает зрителей, которым не нравятся современные переосмысления классики. Однако, по её словам, обвинения в неуважении к оригиналам несправедливы.





Кравец подчеркнула, что хорошо знает людей, работающих над праздничными проектами, и уверена: команда не пытается высмеивать культовые фильмы. Напротив, создатели относятся к первоисточникам с уважением и стараются сохранить связь с историями, знакомыми нескольким поколениям зрителей.





«Кому-то кажется, что мы издеваемся над классикой, но я знаю людей, которые готовят эти фильмы. Мы с большой любовью относимся к первоисточнику. Мои дети, которые смотрят наши, так сказать, переделки, сначала посмотрели оригинал. Они смотрели все советские картины, которые были у нас в работе и которых еще не было», — объяснила звезда на съёмках проекта «Хочу на ТНТ».