«Я умерла вместе с ним»: куда пропала после смерти Жириновского главная блондинка 90-х Татьяна Маркова? Тайны личной жизни и чемоданы денег под кроватью
В 90-е годы Татьяна Маркова была настоящей звездой: артистку постоянно звали на телевидение и радио, а она щедро дарила слушателям своё творчество. Певица не только исполняла песни, но и сочиняла хиты для многих известных артистов. Самым пылким поклонником таланта автора золотых хитов якобы был сам Владимир Жириновский. Начиная с 2000-х годов, королева шансона на долгие годы выпала из поля зрения публики. Где сейчас Татьяна Маркова, читайте в материале «Радио 1».
Сменила имидж и свела с ума страну: как рождалась легендаТатьяна Маркова родилась в июне 1956 года в Сталинграде и с детства мечтала о большой сцене, вдохновляясь творчеством Эллы Фицджеральд. В 15 лет на прослушивании в местном Доме культуры её заметил заслуженный деятель искусств Геннадий Сидоренко. Оценив мощный голос и идеальный слух девушки, он сразу включил юное дарование в свой коллектив, и Татьяна начала активно гастролировать по области. А уже к 18 годам, совмещая учёбу в Волгоградском училище искусств с профессиональными выступлениями, она работала в группе «Ветер» и Астраханской филармонии, но чётко понимала: для серьёзного карьерного роста необходимо ехать в Москву. Получив приглашение в группу «Шестеро молодых» — ту самую, где когда-то начинали Валерий Кипелов и Николай Расторгуев, — девушка без раздумий согласилась и переехала в столицу. Там Татьяна познакомилась с музыкантом Виктором Марковым, вышла за него замуж и в конце 80-х годов вошла в состав ансамбля «Альфа». К тому времени она уже зарекомендовала себя как автор: композиции Татьяны звучали в репертуаре Иосифа Кобзона, Александра Абдулова и Вадима Казаченко. Однако работа в коллективе не удовлетворяла творческих амбиций певицы. Муж полностью поддерживал идею о том, что супруга давно готова к сольной карьере. Сменив образ скромной русоволосой девушки на яркий стиль роскошной блондинки с эффектными сценическими костюмами, артистка уверенно заявила о себе как сольная исполнительница. Её песни о непростой женской судьбе быстро завоевали любовь публики, принеся Марковой всероссийскую славу.
Преданный поклонник, ночной вертолёт и чемодан под кроватьюВладимир Жириновский, по словам самой певицы, стал преданным поклонником сразу после того, как впервые услышал её по радио. Настоящее же знакомство состоялось, когда Маркова выступала на агитационном теплоходе политика. Он был очарован талантом солистки, а вот супруг Татьяны вызвал у Владимира Вольфовича неприязнь — тот считал мужчину мрачным и полагал, что он ограничивает творческие амбиции жены. Несмотря на взаимную симпатию, отношения так и остались дружескими. Их сдерживали семейные обязательства.
«Я звоню Вольфовичу. И могла позвонить не только ему. У меня были прямые телефоны первой пятёрки при президенте», — цитирует слова артистки телеканал «74.ru».В те годы певица пользовалась колоссальным спросом у состоятельных поклонников. Маркову приглашали на частные выступления, за ней вылетали ночные вертолёты, а гонорары достигали нескольких тысяч долларов за концерт. Не доверяя банкам, Татьяна предпочитала хранить наличные дома, считая этот способ самым надёжным.
«У меня всегда был чемодан наличных денег. Деньги лежали просто под кроватью», — рассказывала Татьяна Маркова в программе «Судьба человека».Однако период финансового благополучия и всеобщего внимания оказался недолгим, и вскоре в жизни звезды 90-х годов наступили серьёзные перемены.
На грани жизни и смерти: испытания, которые едва не сломили певицуКарьера Татьяны Марковой пошла на спад внезапно: её песни исчезли из радиоэфира и телепрограмм, а приглашения на престижные концерты прекратились. По мнению певицы, причиной стали недоброжелатели, завидовавшие успеху и влиятельным поклонникам исполнительницы, хотя сама она никогда не давала поводов для сплетен и хранила верность мужу. Вскоре артистка и вовсе исчезла из медийного пространства, что совпало с тяжёлыми испытаниями в личной жизни.
В 2005 году распался их брак, длившийся четверть века: супруг ушёл к другой женщине, которая жила буквально через дорогу. Парадоксально, но даже после развода Виктор продолжал регулярно приходить к бывшей жене на обеды, унося с собой контейнеры с любимым супом. Однако настоящим ударом стала трагедия 2012 года, когда от онкологии скончался сын Александр. Борьба с его зависимостью — в 16-летнем возрасте он стал употреблять запрещённые вещества — отняла много сил: несмотря на лечение в лучших клиниках России и Европы, срывы продолжались, что в итоге привело к неизлечимой болезни.
Потеряв наследника, певица признавалась: «Я умерла вместе с ним» — и на долгие годы замолчала, перестав выступать. Критическим моментом стал перенесённый инсульт. Находясь на грани жизни и смерти, Татьяна услышала слова дочери Валерии, которая умоляла маму бороться: «Мы с тобой одной крови, ты и я. Я тебя люблю. Ты мне нужна». По словам артистки, эта фраза стала переломной: Маркова осознала, что ей есть ради кого жить, и нашла в себе силы вернуться.
Где сейчас Татьяна МарковаПосле выписки из больницы Татьяна Маркова уехала в родной Волгоград, где занялась огородом и восстанавливала душевные силы. Писать музыку вокалистка не прекращала никогда — это было её неизменной отдушиной. В 2016 году у Татьяны Марковой родилась внучка Виктория, и певица вернулась в Москву, чтобы быть рядом с близкими, а спустя три года на свет появился внук Александр. Жизнь обрела новый смысл, но со временем артистка поняла, что очень тоскует по сцене.
Она возобновила гастрольную деятельность, а позже приняла участие в шоу «Суперстар». Сегодня главным источником радости для Татьяны остаются дети дочери. Маркова искренне гордится их успехами и по-настоящему тает от счастья, слыша звонкое: «Бабушка, бабулечка!». Несмотря на все пережитые трагедии, певица не осталась одна — ещё в 2008 году знаменитость вновь вышла замуж за бывшего мужа Виктора Маркова. Хотя супруг в шутку замечает, что она снова женила его на себе, оба понимают, что за этим решением стояла настоящая любовь.
«Я на Татьяне уже 20 лет женат. Потом 5 лет не был в браке. А сейчас Таня меня снова на себе женила», — с иронией рассказывал Виктор Марков в интервью «Собеседнику».В 2026 году Татьяна Маркова вновь на сцене: певица участвует в фестивалях «Супердискотека 90-х» и «Легенды Ретро FM», даёт откровенные интервью, в которых вспоминает взлёты и трагедии. Пережив потерю сына, инсульт и годы забвения, любимица публики нашла в себе силы вернуться — ради дочери, внуков и зрителей, которые помнят её голос.