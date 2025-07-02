«Я устала видеть себя с рюмкой»: детство в бедности и тяжелый разрыв. Певице Ёлке 42 года, как она живет сегодня
2 июля популярная певица Ёлка отмечает свой 42-й день рождения. Сегодня она в отличной физической форме и живет в гармонии с собой. Но ее путь к внутреннему равновесию был непростым. «Радио 1» расскажет, с какими трудностями пришлось столкнуться артистке и как она изменила свою жизнь.
Детство на Закарпатье: музыкальная семья и первые трудностиС раннего детства Лиза Иванцив отличалась артистичностью и живым характером. Родители — мама-врач и отец-охранник — прививали дочери любовь к музыке. Ее отец собирал коллекцию джазовых пластинок, а мама играла на нескольких музыкальных инструментах. Такая атмосфера во многом определила будущую профессию Лизы. Однако долгое время она отказывалась ассоциировать себя с поп-музыкой, считая это несерьезным жанром.
Семейный разрыв и подростковый кризисВ 10 лет Лиза пережила тяжелый семейный разрыв — мама ушла к другому мужчине, а дочь осталась жить с отцом. В другой семье у женщины родился ещё один ребенок, старшую дочь она навещала редко. Все это происходило на фоне трудного подросткового периода: Лиза красила волосы в яркие цвета и успела побыть готом.
К этим переживаниям добавились и финансовые трудности: отец не смог позволить себе купить дочери платье на выпускной, из-за чего она не пошла на последний школьный вечер.
«Я из достаточно скромной семьи, из очень бедной, на самом деле, семьи. И, честно, бедность — это так стыдно. Когда ты бедный — это очень стыдно. Я какое-то время была самой бедной в классе, и это такой липкий стыд», — вспоминала Елка.
Первые шаги к сцене: работа в клубе и КВНЧтобы помочь отцу и себе, Лиза начала работать в ночном клубе певицей уже в 15 лет. Чуть позже в ее жизни появился КВН. В составе ужгородской команды «Палата №6» она стала не только голосом коллектива, но и его «зажигалкой» на сцене. Команда выступала на фестивалях, ездила в Сочи, собирала залы, но больших денег участие в КВН не приносило. Чтобы заработать на жизнь, Лиза устроилась работать баристой в кофейне.
Параллельно она поступила в Ужгородское музыкальное училище, но долго там не задержалась — поссорилась с преподавателем.
Переезд в Москву и начало музыкальной карьерыВ 2001 году судьба привела Лизу на московский фестиваль хип-хопа, где она познакомилась с продюсером Владом Валовым, известным как ШеFF. Их сотрудничество началось с песни «Слова сказаны тобой», а уже через год Елка записала «Сука-любовь» и «Город обмана», который стал настоящим прорывом.
Несмотря на рекомендации продюсера сменить псевдоним на фамилию, певица осталась верна сценическому имени. «Коней на переправе не меняют», — заявила она.
Популярность и отказ от алкоголяС ростом популярности количество хитов Елки увеличивалось, гонорары росли, концерты собирали аншлаги. В этот период она полностью отказалась от алкоголя.
«Я в какой-то момент поняла, что очень устала видеть себя с рюмкой! А потом еще осознала, что в принципе никогда не любила алкоголь, его вкус. Все это время он присутствовал в моей жизни, потому что мне очень надо было находиться в этой компании и с этими людьми. Все эти загулы так или иначе приводят в это странное состояние, то есть какое-то время ты овощ, у тебя нет сил!» — сказала она.
Личная жизнь Елки: от первой любви до бракаПодробности личной жизни Елка всегда держала в секрете. Однако известно, что в 14 лет у нее начались отношения с капитаном ужгородской команды КВН Василием Крайняем, но переезд Елизаветы в Москву поставил точку на романе. Разрыв дался обоим тяжело.
В 2010 году певица вышла замуж за Сергея Астахова, строителя из подмосковного Хотьково. Они познакомились еще в юности через общих друзей, а спустя годы встретились вновь. Сергей не работал и ухаживал за больными родителями, финансовую ответственность за семью взяла на себя Елка. Она назначила мужа своим директором, купила участок в Подмосковье и начала строительство дома площадью 500 квадратных метров. Однако в 2016 году стройка была приостановлена, а супруг — уволен с поста директора. Ходили слухи о его измене, но официальных подтверждений не было.
Позже артистка лишь упомянула в интервью, что была в отношениях с мужчиной, проявлявшим агрессию.
«Я хорошо помню, как в этот день года четыре назад я выслушивала агрессивную тираду о том, что я неправильно люблю. Не так, как надо, недостаточно, и в целом, возможно, и не люблю вообще», — делилась она.
Новый этап: принятие себя и движение к счастьюСегодня Елка открыто говорит о желании «выбирать себя» и строить жизнь, в которой будет место радости и гармонии.
«Не все пока получается, но у меня большое доброе сердце и искреннее желание быть счастливой и дарить счастье», — признается артистка.