02 июля 2025, 13:38

Певица Ёлка (фото: РИА Новости / Павел Бедняков)

2 июля популярная певица Ёлка отмечает свой 42-й день рождения. Сегодня она в отличной физической форме и живет в гармонии с собой. Но ее путь к внутреннему равновесию был непростым. «Радио 1» расскажет, с какими трудностями пришлось столкнуться артистке и как она изменила свою жизнь.





Содержание Детство на Закарпатье: музыкальная семья и первые трудности Семейный разрыв и подростковый кризис Первые шаги к сцене: работа в клубе и КВН Переезд в Москву и начало музыкальной карьеры Популярность и отказ от алкоголя Личная жизнь Елки: от первой любви до брака Новый этап: принятие себя и движение к счастью

Детство на Закарпатье: музыкальная семья и первые трудности

Семейный разрыв и подростковый кризис

«Я из достаточно скромной семьи, из очень бедной, на самом деле, семьи. И, честно, бедность — это так стыдно. Когда ты бедный — это очень стыдно. Я какое-то время была самой бедной в классе, и это такой липкий стыд», — вспоминала Елка.

Первые шаги к сцене: работа в клубе и КВН

Певица Елка (фото: Instagram* / elkasinger)



Переезд в Москву и начало музыкальной карьеры

Популярность и отказ от алкоголя

«Я в какой-то момент поняла, что очень устала видеть себя с рюмкой! А потом еще осознала, что в принципе никогда не любила алкоголь, его вкус. Все это время он присутствовал в моей жизни, потому что мне очень надо было находиться в этой компании и с этими людьми. Все эти загулы так или иначе приводят в это странное состояние, то есть какое-то время ты овощ, у тебя нет сил!» — сказала она.

Личная жизнь Елки: от первой любви до брака

Певица Елка (фото: Instagram* / elkasinger)



«Я хорошо помню, как в этот день года четыре назад я выслушивала агрессивную тираду о том, что я неправильно люблю. Не так, как надо, недостаточно, и в целом, возможно, и не люблю вообще», — делилась она.

Новый этап: принятие себя и движение к счастью

«Не все пока получается, но у меня большое доброе сердце и искреннее желание быть счастливой и дарить счастье», — признается артистка.

