Годами скрывал жену, подсел на антидепрессанты и назвал коллег манипуляторами: за что благодарен Богомолову звезда «Кухни» Сергей Епишев?
Сергей Епишев долгие годы скрывал личную жизнь, неожиданно признался в приеме антидепрессантов и признает, что главным проектом своей жизни считает вовсе не кино. Звезда «Кухни», которого зрители полюбили за роль застенчивого Левы, сегодня остается одним из самых необычных актеров российского театра и кино, продолжая удивлять не только новыми ролями, но и откровенными заявлениями. Подробнее о его жизни читайте в материале «Радио 1».
Сергей Епишев — адепт антидепрессантов
В марте 2025 года Сергей Епишев сделал неожиданное признание, рассказав, что справляется с тревожностью с помощью антидепрессантов. Артист объяснил, что считает важным сохранять высокий уровень творческой энергии и не видит ничего предосудительного в таком способе поддержки своего состояния.
«Я являюсь адептом антидепрессантов. Считаю, что нужно иметь такой уровень гениальности, чтобы никакие супрессивные средства работоспособность не снижали», — заявил актер.
Годами скрывал жену и назвал главный проект своей жизни
Долгое время Сергей Епишев предпочитал не рассказывать о личной жизни. Лишь осенью 2022 года он сообщил, что уже женат и воспитывает дочь.
По словам актера, его супруга не является актрисой, хотя имеет отношение к театру. Во время знакомства она практически не знала его как артиста, что Епишев считает большим плюсом: отношения начинались без восхищения знаменитостью, а как общение двух людей.
Свадьбу супруги решили провести без лишнего внимания. Сам артист рассказывал, что они просто расписались, поскольку не видели необходимости устраивать громкое торжество.
Брак с Бойко и «предвестник» большой беды: почему Мария Порошина на самом деле оказалась на больничной койке? Диагноз и шанс на спасение
К появлению дочери Епишев готовился заранее, изучая специальную литературу. Он считает, что ребенку необходимы внимание и забота, а многие устаревшие подходы к воспитанию не разделяет. При этом актер отмечает, что уже сейчас видит в дочери самостоятельную личность. Сегодня главным проектом своей жизни он называет именно дочь.
Лева из «Кухни» — роль, которая изменила жизнь
Хотя Епишев всегда считал театр главным направлением своей карьеры, широкую известность ему принесла роль су-шефа Левы Соловьева в сериале «Кухня».
Многие зрители были уверены, что актер заикается и в жизни, однако эта особенность была исключительно частью образа. Сам Епишев рассказывал, что придуманный прием помог сделать персонажа более запоминающимся.
После выхода сериала, как признавался артист, «жизнь вышла на новый уровень». Затем последовали фильмы «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва», а позже — роли в проектах «Конец прекрасной эпохи», «Метод-2», «Содержанки-2», «Ева, рожай!», «Тетя Марта», «Первый номер», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и других.
В 2025 году зрители увидели актера в сериалах «Миллиард проблем», «Закрыть гештальт – 2», «Фишер. Затмение», детективной драме «Душегубы. 1989» и фильме «Горыныч».
Театр, свобода и нелюбовь к интригам
Сергей Епишев родился 2 июля 1979 года в Ташкенте, однако признается, что не считает себя восточным человеком. После обучения в театре «Ильхом» он переехал в Москву, окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и начал работать в Театре имени Вахтангова.
Слухи о смене пола*, обман мошенников и бедное детство: как роль Тамары Кожемятько из «Папиных дочек» принесла Татьяне Орлове всероссийскую славу?
Позже актер ушел из труппы и выбрал работу свободного артиста, сотрудничая с Театром наций, МХТ имени А. П. Чехова, Театром на Бронной и другими сценами.
Одним из самых важных людей в его творческой биографии стал Константин Богомолов. Епишев не раз говорил, что режиссер способен раскрывать в артистах качества, о существовании которых они сами не подозревают.
При этом сам актер не скрывает, что не любит конфликты в творческой среде:
«Часто творческие люди бывают манипуляторами. Они не могут жить без интриг, создания какой-то особой атмосферы. Мне это неблизко».
Весной 2024 года в Театре наций состоялась премьера спектакля «Друзья» японского режиссера Мотои Миуры по произведению Кобо Абэ, где Епишев исполнил главную роль.
Два метра роста, собственный стиль и рок-группа
Еще одной особенностью актера остается его высокий рост. Сам Епишев уточняет, что его рост составляет 203 сантиметра, хотя в интернете нередко указывают другую цифру. По словам артиста, это создает определенные бытовые неудобства, в том числе при выборе одежды.
Актер признается, что всегда внимательно относился к своему внешнему виду и предпочитает не следовать модным тенденциям, а искать собственный стиль.
Помимо театра и кино, Епишев несколько лет был вокалистом рок-группы «Трепанга». Коллектив выступал с необычными концертами, гастролировал и даже выпустил дебютный альбом, однако позже прекратил существование.