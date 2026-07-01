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Годами скрывал жену, подсел на антидепрессанты и назвал коллег манипуляторами: за что благодарен Богомолову звезда «Кухни» Сергей Епишев?

Сергей Епишев (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Епишев долгие годы скрывал личную жизнь, неожиданно признался в приеме антидепрессантов и признает, что главным проектом своей жизни считает вовсе не кино. Звезда «Кухни», которого зрители полюбили за роль застенчивого Левы, сегодня остается одним из самых необычных актеров российского театра и кино, продолжая удивлять не только новыми ролями, но и откровенными заявлениями. Подробнее о его жизни читайте в материале «Радио 1».



Сергей Епишев — адепт антидепрессантов


В марте 2025 года Сергей Епишев сделал неожиданное признание, рассказав, что справляется с тревожностью с помощью антидепрессантов. Артист объяснил, что считает важным сохранять высокий уровень творческой энергии и не видит ничего предосудительного в таком способе поддержки своего состояния.
«Я являюсь адептом антидепрессантов. Считаю, что нужно иметь такой уровень гениальности, чтобы никакие супрессивные средства работоспособность не снижали», — заявил актер.
Сергей Епишев (Фото: Instagram* @sergueiepishev)

Годами скрывал жену и назвал главный проект своей жизни


Долгое время Сергей Епишев предпочитал не рассказывать о личной жизни. Лишь осенью 2022 года он сообщил, что уже женат и воспитывает дочь.

По словам актера, его супруга не является актрисой, хотя имеет отношение к театру. Во время знакомства она практически не знала его как артиста, что Епишев считает большим плюсом: отношения начинались без восхищения знаменитостью, а как общение двух людей.

Свадьбу супруги решили провести без лишнего внимания. Сам артист рассказывал, что они просто расписались, поскольку не видели необходимости устраивать громкое торжество.

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К появлению дочери Епишев готовился заранее, изучая специальную литературу. Он считает, что ребенку необходимы внимание и забота, а многие устаревшие подходы к воспитанию не разделяет. При этом актер отмечает, что уже сейчас видит в дочери самостоятельную личность. Сегодня главным проектом своей жизни он называет именно дочь.

Лева из «Кухни» — роль, которая изменила жизнь


Хотя Епишев всегда считал театр главным направлением своей карьеры, широкую известность ему принесла роль су-шефа Левы Соловьева в сериале «Кухня».

Многие зрители были уверены, что актер заикается и в жизни, однако эта особенность была исключительно частью образа. Сам Епишев рассказывал, что придуманный прием помог сделать персонажа более запоминающимся.

Сергей Епишев (фото: кадр из сериала «Кухня»)

После выхода сериала, как признавался артист, «жизнь вышла на новый уровень». Затем последовали фильмы «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва», а позже — роли в проектах «Конец прекрасной эпохи», «Метод-2», «Содержанки-2», «Ева, рожай!», «Тетя Марта», «Первый номер», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и других.

В 2025 году зрители увидели актера в сериалах «Миллиард проблем», «Закрыть гештальт – 2», «Фишер. Затмение», детективной драме «Душегубы. 1989» и фильме «Горыныч».

Театр, свобода и нелюбовь к интригам


Сергей Епишев родился 2 июля 1979 года в Ташкенте, однако признается, что не считает себя восточным человеком. После обучения в театре «Ильхом» он переехал в Москву, окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и начал работать в Театре имени Вахтангова.

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Позже актер ушел из труппы и выбрал работу свободного артиста, сотрудничая с Театром наций, МХТ имени А. П. Чехова, Театром на Бронной и другими сценами.

Одним из самых важных людей в его творческой биографии стал Константин Богомолов. Епишев не раз говорил, что режиссер способен раскрывать в артистах качества, о существовании которых они сами не подозревают.

Сергей Епишев (Фото: Instagram* @sergueiepishev)

При этом сам актер не скрывает, что не любит конфликты в творческой среде:

«Часто творческие люди бывают манипуляторами. Они не могут жить без интриг, создания какой-то особой атмосферы. Мне это неблизко».

Весной 2024 года в Театре наций состоялась премьера спектакля «Друзья» японского режиссера Мотои Миуры по произведению Кобо Абэ, где Епишев исполнил главную роль.

Два метра роста, собственный стиль и рок-группа


Еще одной особенностью актера остается его высокий рост. Сам Епишев уточняет, что его рост составляет 203 сантиметра, хотя в интернете нередко указывают другую цифру. По словам артиста, это создает определенные бытовые неудобства, в том числе при выборе одежды.

Сергей Епишев (Фото: Instagram* @sergueiepishev)

Актер признается, что всегда внимательно относился к своему внешнему виду и предпочитает не следовать модным тенденциям, а искать собственный стиль.

Помимо театра и кино, Епишев несколько лет был вокалистом рок-группы «Трепанга». Коллектив выступал с необычными концертами, гастролировал и даже выпустил дебютный альбом, однако позже прекратил существование.

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