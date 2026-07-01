01 июля 2026, 10:56

Сергей Епишев (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Епишев долгие годы скрывал личную жизнь, неожиданно признался в приеме антидепрессантов и признает, что главным проектом своей жизни считает вовсе не кино. Звезда «Кухни», которого зрители полюбили за роль застенчивого Левы, сегодня остается одним из самых необычных актеров российского театра и кино, продолжая удивлять не только новыми ролями, но и откровенными заявлениями. Подробнее о его жизни читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сергей Епишев — адепт антидепрессантов Годами скрывал жену и назвал главный проект своей жизни Лева из «Кухни» — роль, которая изменила жизнь Театр, свобода и нелюбовь к интригам Два метра роста, собственный стиль и рок-группа

Сергей Епишев — адепт антидепрессантов

«Я являюсь адептом антидепрессантов. Считаю, что нужно иметь такой уровень гениальности, чтобы никакие супрессивные средства работоспособность не снижали», — заявил актер.

Сергей Епишев (Фото: Instagram* @sergueiepishev)

Годами скрывал жену и назвал главный проект своей жизни

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Лева из «Кухни» — роль, которая изменила жизнь

Сергей Епишев (фото: кадр из сериала «Кухня»)

Театр, свобода и нелюбовь к интригам

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Сергей Епишев (Фото: Instagram* @sergueiepishev)

«Часто творческие люди бывают манипуляторами. Они не могут жить без интриг, создания какой-то особой атмосферы. Мне это неблизко».

Два метра роста, собственный стиль и рок-группа