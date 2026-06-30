«Волосы покинули меня»: Певица МакSим шокировала откровением о внешности

30 июня 2026, 21:24

Певица МакSим рассказала о полной потере волос после комы

Марина Абросимова (Фото: Telegram @marina_maksim)

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в программе «Без комментариев» впервые рассказала о полной потере волос после выхода из комы.





Певица уточнила, что ранее сознательно обходила эту тему молчанием, хотя подписчики и журналисты регулярно задавали вопросы о её париках.

«После больницы у меня вообще не было волос — они меня покинули. Я об этом нигде не говорила, но было много вопросов о том, почему я в парике. Все люди и так много за меня волновались, переживали. Я могла выйти и сказать, что теперь я такая... Но решила не травмировать поклонников и носить парики», — призналась певица.