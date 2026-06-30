«Мужики возненавидят меня»: Оксана Самойлова анонсировала провокационный трек

30 июня 2026, 21:46

Оксана Самойлова анонсировала релиз трека «Мамми» под псевдонимом Sammy

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Блогер Оксана Самойлова анонсировала выход песни под псевдонимом Sammy. Подробностями она поделилась в личном блоге.





Трек получил название «Мамми». Самойлова предупредила, что релиз окажется провокационным. Она пояснила, что это не дисс, а собирательный образ бывших мужчин, и попросила не воспринимать её творчество слишком всерьёз.

«Я особо ни на что не претендую, кроме того, чтобы каждая девчонка, которую когда‑то обидел мужчина, почувствовала свою силу и поняла, что она самая лучшая и самая ценная в мире», — объяснила модель главную цель трека.