«Мужики возненавидят меня»: Оксана Самойлова анонсировала провокационный трек
Оксана Самойлова анонсировала релиз трека «Мамми» под псевдонимом Sammy
Блогер Оксана Самойлова анонсировала выход песни под псевдонимом Sammy. Подробностями она поделилась в личном блоге.
Трек получил название «Мамми». Самойлова предупредила, что релиз окажется провокационным. Она пояснила, что это не дисс, а собирательный образ бывших мужчин, и попросила не воспринимать её творчество слишком всерьёз.
«Я особо ни на что не претендую, кроме того, чтобы каждая девчонка, которую когда‑то обидел мужчина, почувствовала свою силу и поняла, что она самая лучшая и самая ценная в мире», — объяснила модель главную цель трека.При этом блогер дала понять, что сама относится к проекту с юмором. Она пошутила, что после этой песни «мужики возненавидят её» и у неё больше никогда не будет парня.