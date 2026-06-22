Клава Кока зарегистрировала новый товарный знак для развития собственного бренда
Певица Клава Кока продолжает развивать личный бренд и зарегистрировала новый товарный знак «Клавдия Кока». Правовая защита распространяется сразу на несколько направлений деятельности, что открывает артистке возможности для запуска собственной линейки товаров и расширения бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Согласно данным регистрации, под новым брендом исполнительница сможет выпускать косметическую и парфюмерную продукцию, ювелирные изделия, одежду, обувь и различные аксессуары. Также товарный знак охватывает производство игрушек и спортивных товаров.
Кроме того, регистрация предусматривает использование бренда в сфере рекламы, организации мероприятий, а также в индустрии развлечений. Таким образом, певица получает возможность развивать не только музыкальные проекты, но и коммерческие инициативы под собственным именем.
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