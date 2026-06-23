23 июня 2026, 11:36

Алёну Водонаеву требуют отменить за ненависть к полным людям

Алёна Водонаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Блогерша и телеведущая Алёна Водонаева столкнулась с призывами «отменить» её после публикации ролика с девушкой на самокате. В ответ на критику звезда не сдержала эмоций и резко ответила недоброжелателям в личном блоге, назвав их бездельниками.





Водонаева разместила комментарий, в котором один из пользователей потребовал «отмены» журналистки на государственном уровне. По его словам, Алёна выложила ролик с целью высмеять людей, страдающих от избыточного веса.



Водонаева отреагировала на возникший скандал, заявив, что её публикация является лишь пропагандой активного образа жизни. Она также опровергла обвинения в том, что записала видео без разрешения той женщины, которая попала на запись.





«Во‑первых, лица не видно. В чём проблема? "Водонаева сняла девушку". Я сняла человека на самокате со спины. И я хоть каждый день имею право их так снимать и публиковать. Ключевое — без лица! Во‑вторых, у всех свои методы пропаганды. У меня всегда — агрессивные и жёсткие. И к себе, и к другим. Здесь третьего не дано: ты либо следишь за здоровьем и несёшь ответственность за свою жизнь и внешний вид, либо нет», — пояснила светская львица.